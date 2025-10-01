災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」　超強氣場影片瘋傳

▲災區驚見「國際名模」，網友眼尖發現，高挑正妹本尊是吳宜樺。（圖／翻攝自Threads／weilee_bmk）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，全台志工紛紛化身「鏟子超人」湧入災區清淤。近日，網路上瘋傳一段影片，從中可見一名身材高挑的美女出現在災區現場，協助災民重建家園，但超高顏值與強大氣場，立即引發討論，最後才發現本尊是「國際名模」吳宜樺。

一名連日參與救災的網友9月30日在Threads分享多段影片，並在其中一段收尾影片中苦中作樂地形容「馬太鞍時裝周」。畫面中可見，一名身材高挑的女子身穿黑色緊身衣，戴著手套、腳穿白色雨鞋地從屋內走出來，儘管腳上還有些泥濘，但依舊維持強大氣場。

畫面曝光後，立即在網上瘋傳，吸引近8萬人按讚、近萬次分享，許多網友紛紛留言表示：「笑容也太美了吧」、「在花蓮火車站看過她本人，非常亮眼漂亮！」、「第一個女生走路起來很有架式欸，加上身材又高挑」、「挖什麼挖，還用挖嗎？仙女都下凡了，施法吧」、「漂亮到我以為是AI」、「這女孩兒不是一般人！AI也磨不出來！」

▲吳宜樺在IG限動分享救災過程及心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／_ihua_，下同）

其中，也有眼尖網友發現，「女生是走秀model嗎？又高又美」、「是吳宜樺欸，連名模都來救災了」、「氣質出眾，走到哪都是伸展台」、「影片的女生是不是模特兒吳宜樺？但不管是不是她本人，她都人美心也美！」

不久後，吳宜樺也分享該段影片，證實影片中就是她本人，笑說「大家鏟到要瘋掉，看到有錄影，職業病上身」，同時也表示「蹭個流量，希望大家幫忙轉發尋找朋友的爸爸」。

根據協尋資訊，失蹤的50歲男子在台東失聯超過6天，身穿卡其色西裝外套、黑色上衣及藍色牛仔褲，23日當天上午9點13分至21分，駕車BNG-2365行經綏遠路三段37巷25號，轉入豐原河堤，先後經過動物防疫所、東興砂石場、光電廠，請求廣大網友提供對外監視器、行車紀錄器，「給我們一點線索，都是恩惠」。