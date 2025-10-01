石龍宮「千人泡麵」10／4登場　泡麵造型郵筒搶先亮相

▲石龍宮全台首創「泡麵造型郵筒」亮相，為10月4日「千人泡麵」祈福日暖身。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

「泡麵土地公」南投中寮石龍宮為結合信仰、觀光與創意，將於中秋節連假的10月4日舉辦全台首創的「千人泡麵」活動，並推出可愛的「泡麵造型郵筒」，打造祈福與觀光的全新打卡地標。

石龍宮於今天舉辦《有財到家》財源滾滾祈福日記者會，包括南投市長張嘉哲、中寮鄉長廖宜賢、石龍宮主委吳國棟、南投酒廠廠長潘國榮等都出席，共同主持揭幕儀式，為兩座造型郵筒正式亮相；廟方指出，其設計以南投酒廠花雕雞泡麵、麻油雞麵為主題，融合石龍宮的信仰特色，造型趣味逗趣，象徵「福到、財到、麵麵俱到」。

廟方表示，今年活動也首次導入「MIRAPOINT AR」小旅行集點任務，民眾於10月4日當天只要至石龍宮、南投酒廠完成打卡，即可兌換由南投酒廠及臺灣火石品牌策劃有限公司贊助的限量環保泡麵碗與花雕雞杯麵，結合祈福與數位互動體驗，希望帶動更多人潮走進石龍宮與南投酒廠、感受在地魅力。

吳國棟表示，感謝南投縣政府、南投市公所、中寮鄉公所、南投縣農會、南投縣技職教育協會，以及南投酒廠與臺灣火石品牌策劃有限公司的全力支持，也誠摯邀請全台民眾，共同參與這場獨一無二的祈福盛典。