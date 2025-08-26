　
地方 地方焦點

泡麵土地公石龍宮加碼捐3輛交通車　弱勢老幼和食農推廣皆受惠

▲「泡麵土地公」石龍宮福德會慨捐南投縣政府3輛交通車，嘉惠3社團、擴大服務弱勢及推廣食農教育。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「泡麵土地公」石龍宮福德會慨捐南投縣政府3輛交通車，嘉惠3社團、擴大服務弱勢及推廣食農教育。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣石龍宮福德會繼去年捐贈2輛交通車、協助該縣兒少安置機構，25日加碼捐贈3輛交通車，提供作為友傑照顧關懷協會、南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園及南投縣農會之交通車；縣長許淑華特別感廟方善盡社會責任慷慨捐贈車輛，期盼透過公私協力，共同打造更友善、溫暖的社會。

捐贈典禮於25日舉辦，石龍宮主委吳國棟率領石龍宮福德會幹部到場，由友傑照顧關懷協會理事長莊裕隆、南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園董事長葉淳夫、南投縣農會總幹事曾明瑞分別代表受贈，並回贈感謝狀給吳國棟，許淑華偕縣議員吳國昌、莊士傑及縣府社會及勞動局長林志忠共同見證。

▲「泡麵土地公」石龍宮福德會慨捐南投縣政府3輛交通車，嘉惠3社團、擴大服務弱勢及推廣食農教育。（圖／南投縣政府提供）

縣府社勞局指出，台灣邁入高齡化社會，該縣資源相對其他縣市匱乏，需要社會各界投入更多的關懷；縣府也配合中央長期照顧十年2.0計畫，針對失能老人及身心障礙者，開辦專屬長照交通接送服務、目前委託28個民間社福團體營運，截至114年7月止計有170輛車，今天再增加一輛，將由友傑協會強化服務中寮草屯地區有需要的民眾。

▲「泡麵土地公」石龍宮福德會慨捐南投縣政府3輛交通車，嘉惠3社團、擴大服務弱勢及推廣食農教育。（圖／南投縣政府提供）

另仁愛兒少家園目前有3輛公務車，收托安置48位兒少，每天利用交通車陪伴著家園孩子上下學、就醫看診、出遊旅行等，守護孩子行的便利及安全，但隨著家園車輛折舊、出現大大小小的問題，石龍宮得知家園需求後，願意共同支持守護孩子行的便利和安全，也讓他們在身心靈上獲得健康及成長。

曾明瑞表示，南投是孕育魚池紅茶、水里柚子、埔里百香果，信義梅子、竹山筍子等台灣優質農產品的重要基地，交通車則能協助推廣、讓更多人看見南投農產的優勢與潛力；縣農會將善用獲贈交通車巡迴13鄉鎮推廣食農教育，讓食農教育從學校延伸到社區，從認知提升到行動，達到教育與農業共榮的目標。

許淑華指出，受惠單位服務的對象與使命雖有所不同，但都為縣民默默付出、照顧弱勢及推動發展，更感謝石龍宮福德會本次捐贈，協助推展本縣兒少照顧工作、長照交通接送服務及食農教育推廣，以提升其服務品質。

08/25 全台詐欺最新數據

