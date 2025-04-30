台北燈會龍燈空降中寮鄉三官殿　串聯龍鳳瀑布、石龍宮拚觀光

▲台北燈節龍燈移至中寮鄉清水村三官殿，南投縣政府計畫打造「遊龍勝地」拚觀光。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

去年台北燈節過後，中寮鄉三官殿爭取金龍主燈轉移到清水村社區；南投縣政府表示，將進一步支持地方進行龍意象光雕及牆面優化工程，串連石龍宮、龍鳳瀑布等景點，打造「遊龍勝地」，發展觀光。

南投縣長許淑華28日冒雨到中寮鄉會勘，由中寮鄉長廖宜賢、縣議員唐曉棻等人陪同傾聽陳情民眾意見，共勘查13件改善工程，包括排水、堤旁道路、農路、溪流治理等，經費達1456萬3000元，其中清水造龍意象光雕工程300萬元，一行人也到清水村三官殿聽取工程簡報。

清水村三官殿主委邱春華說，中寮永和社區、龍岩村都是以龍做為社區意象，清水村三官殿多了一條龍（燈）後，從北中寮到南中寮可說「龍都來」；觀光景點也從石龍宮土地公泡麵、龍鳳瀑布、到法華寺巨龍，地方醞釀以「龍為主題」的觀光遊程，感謝縣府支持以龍做為社區意像。

縣府指出，近年投入中寮鄉觀光建設，包括前年投入1,000萬完成月桃香觀景台、歩道改善及小台灣湖的環境改善工程，今年也已發包1200萬元，正辦理永祿古道入口意象及步道改善工程，另外也投入900萬元持續改善龍鳳瀑布步道沿線景觀及觀瀑平台工程；許淑華也指示要發展中寮鄉不同特色賞花旅遊環境的營造，透過休閒步道及自行車旅色運具結合農業體驗、宗教觀光，開發低碳深度的體驗遊程及輕旅行。