臉書社團冒名「泡麵土地公」攬客報明牌　石龍宮告妨害名譽

▲草屯警方與石龍宮假日合作宣導防範假冒與詐騙。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」名聞遐邇，不過廟方最近發現，網路上常出現臉書社團疑似假冒該廟名義，吸引民眾加入、甚至聲稱可以代為「分析沙盤」等；石龍宮管委會主委吳國棟24日至爽文派出所報案提告妨害名譽，草屯警分局表示已依法受理，並將持續針對假冒行為之團體或個人有無涉及其他不法之行為進行偵辦。

石龍宮主祀土地公，因信眾盛行以泡麵作為祭品，並可於現場吃泡麵求平安而聲名大噪，是中寮鄉重要景點之一；草屯分局指出，此次接獲廟方報案並受理完成後，偵查隊及爽文派出所人員也偕同吳國棟一同前往石龍宮，跨領域合作宣導防詐知識。

分局表示，當時鄰近用餐時間，現場信眾一邊吃著泡麵，一邊聆聽員警宣導投資詐騙的類型以及防範訣竅，吳國棟也利用機會強調石龍宮並無提供明牌的行為，呼籲如發現有人假借石龍宮名義營利或詐騙，均可向廟方或撥打110報警電話或165反詐騙專線求證；草屯分局提及，過去就經常運用假日人潮眾多的時間，與廟方合作進行反詐騙宣導，期盼透過石龍宮廣大信眾，廣傳識詐知能。

分局長劉千祥呼籲，詐騙集團經常假冒名人或知名廟宇名義進行詐騙，民眾如有遭遇應小心查證，勿輕易上當；有關石龍宮針對網路假冒之臉書社團報案提告，警方也將持續調查了解假冒之團體或個人有無行詐騙或其他不法之行為，並依法偵辦。