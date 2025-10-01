電價調漲！10月新制懶人包　公費流感新冠疫苗開打

▲10月電價將調漲。（圖／記者周宸亘攝）

生活中心／綜合報導

邁入10月，有多項新制上路，包括電費調漲，超過9成住宅用戶每月支出最多增加70元，還有軍公教新增3日的身心調適假。醫藥健康部分，血癌肺癌等10款新藥納健保給付、公費流感以及新冠疫苗開打；另外，加熱菸即將開始販售，尼古丁限量比照紙菸。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲懸掛偽造車牌上路9月30日起重罰。（圖／公路局提供）

》交通



●營業用車輛使用牌照稅開徵

114年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納期限至10月31日止，繳款書已於9月中旬陸續寄送。台北市稅捐處表示，民眾如未收到繳款書或遺失，可至地方稅網路申報作業網站，點選「線上查繳稅及電子傳送服務」，輸入「車牌號碼及統一編號」即可線上查繳稅款，或是以電話、傳真、網路或就近向該處所屬分處。【點我看更多詳情】

▲營業用車輛牌照稅10月1日開徵。（圖／財政部提供）

●進港船舶P＆I審查新制

為提升我國港口及周邊海域海事安全，並維護船東權益，航港局將於10月15日起實施「進港船舶船東責任保險（P&I）審查新制」，申請進出我國商港的船舶，應向國際船東互保協會（IG P&I Club）、我國保險公司等投保，未符合規定者恐無法進港。【點我看更多詳情】

▲進港船舶P＆I審查新制10月中起實施。（示意圖／記者姜國輝攝）

》民生

●電價調漲 每月最多增70元

台灣電力公司10月起對民生用電價格進行各級距調整，以更貼近實際發電成本。此調整預計影響全台超過1400萬戶用戶，平均漲幅約0.71%。

台電表示，住宅用戶方面，約93%的家庭每度電價僅調整0.1元，每月電費增加約33至70元，相當於每日多花1.1至2.3元。調整後，平均電價為2.89元/度。【點我看更多詳情】

▲10月起93%住宅用戶每月電費最多要增加33元至70元不等。（圖／經濟部提供）



●普發現金1萬元最快10月發放

行政院會9月通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，依立法院通過的《韌性特別條例》修正內容，特別預算一經公布，行政院須在1個月內啟動發放作業，並於7個月內完成整體發放。若特別預算能順利審畢，最早10月可望啟動入帳（或領取）流程，最快10月下旬就能領取。【點我看更多詳情】

▲普發現金1萬元，民眾最快10月就能拿到。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



●加熱菸將開賣 尼古丁限量比照紙菸

衛福部國健署通過2家加熱菸業者審查，最快10月11日起加熱菸就可以在市面上販售。國健署也強調，上市後中央與地方政府將合作執行稽查專案，加強加熱菸的監管。

國健署說明，考量菸品的尼古丁具成癮性，參考現行紙菸限量規定，訂定加熱式菸品的尼古丁限量，最高含量每支為1毫克。

另外，國健署也提醒，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，仍不得攜帶入境，違者最高可處500萬元罰鍰。

●光復日10月25日放假

睽違24年，10月25日「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」今年恢復為國定假日，放假一天。由於適逢星期六，則於前一日10月24日（星期五）補假，成為3天連續假期。

》醫藥健康

●公費流感、新冠疫苗開打

今年度公費流感疫苗第一階段10/1開打，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。

另外，新冠Moderna LP.8.1疫苗也將自10/1起分2階段提供予10類公費對象接種，其中第一階段包含65歲以上長者、55-64歲原住民、安養/長期照顧(服務)等機構受照顧者及其所屬工作人員、孕婦、滿6個月以上高風險對象、醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、6個月內嬰兒之父母、滿6個月以上至未滿6歲幼兒等對象。

因應花蓮光復鄉發生災情，疾管署已經提前開放安置所災民接種疫苗，10/1開始光復鄉全體居民跟救災人員，包含被暱稱為「鏟子超人」的救災志工，不限資格皆可在當地光復糖廠疫苗接種站施打公費流感與新冠疫苗。

●血癌肺癌等10款新藥納健保給付

衛福部10月有多項惠民新制，其中10款新藥健保將新增暫予支付，或擴大適用對象，受益對象有血癌、肺癌、幼年型慢性關節炎等，超過2000人受惠。

健保署說明，10月起暫予支付含amivantamab成分藥品，受益對象是與carboplatin及pemetrexed併用於帶有EGFR exon20插入突變的局部晚期，或轉移性非小細胞肺癌成人病人第一線治療。

另外，針對FLT3-ITD突變陽性的急性骨髓性白血病（AML）成人病人，10月起暫予支付含成分藥品Vanflyta F.C. Tablets，共2項目藥品。

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，健保署公告修訂含 sacituzumab govitecan成分藥品，如Trodelvy給付規定，受益對象是患有無法切除的局部晚期或轉移性的荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌成年病人。

除了癌症新藥，健保給付新制也提供13歲以上且體重40公斤以上陣發性夜間血紅素尿症（PNH）病人臨床用藥新選擇，公告暫予支付含crovalimab成分藥品，為治療PNH的新成分罕藥，以皮下注射給藥。

針對中高風險骨髓纖維化合併中至重度貧血，且不適用JAK抑制劑與幹細胞移植的成年病人，健保新增給付含momelotinib成分藥品。

對2歲以上具有活動性多關節幼年型慢性關節炎病人，健保新增給付含tofacitinib成分藥品。

▲10款新藥納健保給付。（示意圖／達志）

●公務員增3日身心調適假

考試院審議通過公務人員請假規則修正草案，增訂身心調適假。配合世界心理健康日，身心調適假自10月10日施行。

考試院說明，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分，以強化對公務人員心理健康的支持。【點我看更多詳情】

▲10月10日起公務員增3天身心調適假。（示意圖／Pakutaso）

》出入境

●外國人入境全面採用電子A卡

10月1日起外籍人士入境台灣全面實施網路填寫A卡（TWAC）措施，外籍旅客抵台前三天內至移民署TWAC網站完成資料填寫，入境將可大幅縮短通關時間約需3分鐘，更可減少紙本資源浪費。

移民署表示，新版電子A卡（TWAC），填報介面更直觀友善，流程更簡便，且增加事後查詢及修改功能。旅客申報時可以中文、英文填報，各項欄位以中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，讓旅客能輕鬆理解完成填報。旅客拍照上傳護照基本資料頁，即可自動帶入護照個人資料，有效縮短填寫時間。

此外，家庭或團客來台，可由其中1個人幫其他同行者填寫，最多可填寫16名旅客，簡化團客申報流程。填寫時先透過電子信箱驗證，填寫完畢後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存之電子信箱。當旅客入境通關時，查驗人員讀取旅客護照後，系統將自動帶出其A卡填寫資料。【點我看更多詳情】

▲10月起外籍人士入境台灣不用再手寫紙本A卡。（圖／移民署提供）

●歐洲「入境/出境系統」取代傳統戳章

歐洲預計10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章。未來非歐盟國家旅客進入申根區（Schengen Area）29國時，都將接受臉部辨識及指紋掃描，以數位方式記錄相關資訊。

首次使用新系統時，大多數非歐盟國家公民需按照自助服務機台指示操作，包括護照掃描、指紋採集及拍照，螢幕將出現4個與旅行相關的問題，例如確認住宿地點及資金是否充足；12歲以下兒童無需提供指紋，現場亦會有工作人員協助，EES登記有效期為3年。

▲歐盟10月12日推出「入境/出境系統」（EES），取代傳統入境戳章。（圖／路透）