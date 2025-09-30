　
國際

破冰瞬間破功！哈利王子見父親查爾斯後　反控王室「破壞和解」

破冰瞬間破功！哈利王子見父親查爾斯後　反控王室「破壞和解」

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）脫離王室5年，日前才從美國返回英國，與父親查爾斯三世（King Charles III）見面，被視為「破冰」。未料王室風波再起，哈利近日發聲明指控，白金漢宮幕僚亂給媒體放消息，「破壞」他與父親的關係，令王室既難過又困惑。

根據《泰晤士報》報導，哈利9月10日在倫敦克拉倫斯宮，與查爾斯喝了約50分鐘的下午茶，這是父子倆闊別19個月來首度見面。之後哈利在倫敦參加慈善活動，還笑著表示爸爸「很棒」，透露兩人碰面氣氛融洽。

然而，《太陽報》隨後卻報導稱，這場會面「相當正式」，甚至被形容像一次官方訪問。此說法立刻遭哈利否認，他透過發言人反控，是王室裡的「灰色西裝男」洩露不實細節，意圖破壞父子和解。

《太陽報》進一步披露，哈利和查爾斯見面時交換了禮物，包括一張裱框的家族合照，據稱裡面有哈利和妻子梅根（Meghan Markle），以及一雙兒女亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet）。對此，哈利發言人強調，「我們本希望這些細節保持私密，但為避免誤解，可以確認確實有送出照片，不過照片裡並沒有公爵與公爵夫人（指哈利和梅根）。」發言人更直言，這些消息「顯然又是同一批人洩露給媒體」。

事實上，哈利過去多次公開質疑王室幕僚對他不利，他在回憶錄《備胎》（Spare）中，直指3名高級幕僚——蜜蜂（Bee）、黃蜂（Wasp）和蒼蠅（Fly）步步進逼，逼他淡出王室角色，更形容這些「中年白人男子」透過權謀手段掌握實權。他也曾暗示，母親戴安娜王妃生前同樣受這些幕僚算計。

對於哈利的再度指控，王室友人坦言失望，一名消息人士說，「事實上，高級幕僚一直在幕後努力，想改善這段微妙卻重要的家庭關係。」另一名更引用已故女王伊莉莎白二世的名言「各人記憶不盡相同」低調回應。

今年初，英媒也曾揭露，查爾斯三世的公關主管與哈利團隊會面細節遭外洩。如今又爆出「破壞論」，再度衝擊本已脆弱的父子關係。據悉，哈利希望每年回英國4、5次，外界一度猜測，哈利和查爾斯可能會共同公開亮相，但王室隨即澄清，強調「不存在半進半出的王室角色」。

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

破冰瞬間破功！哈利王子見父親查爾斯後　反控王室「破壞和解」

