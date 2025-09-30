潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局：明年起開船證照加考「避讓」

▲台灣自由潛水發展協會今舉辦「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

自由潛水活動興起，船隻與潛水客擦撞事故時有所聞，台灣自由潛水發展協會呼籲明定「人船避碰規則」。交通部航港局今表示，將修正遊艇及動力小船考照規定，新增避讓潛水員相關考題，同時加入動力小船實作測驗項目，明年下半年上路。

今年5月17日墾丁後壁湖潛水區3名水肺潛水員浮出水面等待接駁時，遭漁船螺旋槳撞擊，造成2人重傷。7月15日一對夫妻到蘭嶼情人洞浮潛，女方疑似被海浪推至船底，遭船隻螺旋槳打到頭部，送往台東馬偕醫院仍宣告不治。同月27日也有民眾在新北龍洞灣拍下漁船從潛水客旁邊駛過畫面，當時僅距離潛客約10公尺，險象環生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣自由潛水發展協會今與立委莊瑞雄、黃捷及張雅琳等人舉辦「浪險之間·潛進新台灣—自由潛水發展及冒險運動立法展望座談會」。

自由潛水發展協會秘書長吳秉宥表示，許多國家針對人船避碰都有相關措施，像是夏威夷州針對水域活動區域有航速規定，接近人員200公尺內要降低航速，且有避讓義務。他也說，目前國內有推出水域活動產品的保險業者只有2家，且有1家未涵蓋自由潛水項目，在個人教練保險方面也有很大困難，希望能獨立。

莊瑞雄表示，針對潛水活動應由觀光署劃設專門遊憩區，並與相關單位建立船舶管理制度，且自由潛水活動有一定風險需承擔，運動部應協助針對教練、保險制度有更完整配套，讓活動得以發展。

張雅琳指出，目前有保險提供範疇仍與現實有落差，相關單位應找出問題。黃捷也說，雖然航港局有針對人船碰避強化動力小船、遊艇訓練，但仍應訂定明確規範。

航港局副局長劉志鴻表示，目前各國多是透過潛水旗，讓船隻清楚潛客位置，各國的航道距離劃分也是依照當地水文條件考量訂定，應該先劃分出明顯潛水區域，再規劃船隻航道距離，後續也將修正遊艇及動力小船考照規定，納入避讓潛水員考題。

劉志鴻進一步說明，針對遊艇與動力小船筆試考試，將新增20題避讓潛水員相關考題，目前正委託專家研擬該等考題，另在動力小船實作測驗部分，規劃於直線加速評分項目中，加入避讓潛水員項目，預計今年底完成。

他表示，筆試與實作項目完成後，預計於2026年上半年依程序辦理公告，下半年將進行宣導及納入遊艇與動力小船考試中實施。

至於在水域活動範圍劃設航道，漁業署今出席會議則說，就漁業管理來看，實務上不可行，先前航港局在彰化劃設離岸風場航道禁止捕魚，當地NGO就提出訴願，最終航道被行政院撤銷，代表儘管劃設航道，實際上仍不能禁止該地捕魚。