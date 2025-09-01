2台人「沖繩潛水」溺斃細節曝！　下水才10分鐘就失蹤

記者王佩翊／編譯

2名台灣男子8月31日在日本沖繩縣恩納村萬座海灘近海潛水時失蹤，尋獲時已無生命跡象，其中包括28歲的張姓遊客及24歲居住沖繩的台籍潛水教練。溺水當時的細節經過如今曝光，兩人才下水10分鐘就失聯，直到3小時後被尋獲已無生命跡象。

根據《沖繩時報》報導，張姓男子與3名親友一同前往沖繩度假，4人8月31日參加潛水活動。潛水船當天下午1時45分從恩納村瀨良垣漁港出發，載著他們和24歲台灣籍教練共5人前往萬座海灘北方約800公尺的潛水點。

5人於下午2時45分開始潛水活動，然而僅僅過了10分鐘，張姓男子與台灣籍教練便因不明原因失蹤，另外3名潛水客則在其他潛水店教練協助下安全上岸。

潛水船的船長下午3時5分通報118，名護海上保安署隨即展開搜索。張姓遊客與台籍教練最終在下午5時半左右被其他潛水教練發現，尋獲時已沒有生命跡象，送醫搶救後，在院內被宣告死亡。