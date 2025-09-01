　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2台人「沖繩潛水」溺斃細節曝！　下水才10分鐘就失蹤

記者王佩翊／編譯

2名台灣男子8月31日在日本沖繩縣恩納村萬座海灘近海潛水時失蹤，尋獲時已無生命跡象，其中包括28歲的張姓遊客及24歲居住沖繩的台籍潛水教練。溺水當時的細節經過如今曝光，兩人才下水10分鐘就失聯，直到3小時後被尋獲已無生命跡象。

根據《沖繩時報》報導，張姓男子與3名親友一同前往沖繩度假，4人8月31日參加潛水活動。潛水船當天下午1時45分從恩納村瀨良垣漁港出發，載著他們和24歲台灣籍教練共5人前往萬座海灘北方約800公尺的潛水點。

5人於下午2時45分開始潛水活動，然而僅僅過了10分鐘，張姓男子與台灣籍教練便因不明原因失蹤，另外3名潛水客則在其他潛水店教練協助下安全上岸。

潛水船的船長下午3時5分通報118，名護海上保安署隨即展開搜索。張姓遊客與台籍教練最終在下午5時半左右被其他潛水教練發現，尋獲時已沒有生命跡象，送醫搶救後，在院內被宣告死亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開學日「孩子突請假一周」　媽媽崩潰曝原因！一票家長：我們家也
福島食品將全面取消管制　食藥署長：台灣人去日本吃得很開心
台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」　工作人員全看傻
快訊／台灣納智捷電動車宣布降價
北京93閱兵　台灣擬出席政要名單一次看
台灣新車銷量慘跌！　最新排名曝
床邊有簾子！　「逢甲大學宿舍」豪華照曝
H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

普丁鬆口了！　宣稱美俄峰會共識「為烏克蘭和平開路」

印尼議員豪宅被洗劫！爆擁19土地28豪車　疑早已逃到新加坡

拿到全額獎學金　中國留學生遭拘36小時「5年不得入境美國」

「2機相撞墜毀」瞬間畫面曝！科羅拉多州機場空難　釀1死3傷

2台人「沖繩潛水」溺斃細節曝！　下水才10分鐘就失蹤

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

髮夾彎！印尼總統宣布「取消議員福利」　示威怒火未平息

快訊／阿富汗6.0強震至少250死500傷　展開大規模救援

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

普丁鬆口了！　宣稱美俄峰會共識「為烏克蘭和平開路」

印尼議員豪宅被洗劫！爆擁19土地28豪車　疑早已逃到新加坡

拿到全額獎學金　中國留學生遭拘36小時「5年不得入境美國」

「2機相撞墜毀」瞬間畫面曝！科羅拉多州機場空難　釀1死3傷

2台人「沖繩潛水」溺斃細節曝！　下水才10分鐘就失蹤

伊朗致命疏漏！高官秘密會議不帶手機　以色列1招發動空襲

被恐怖男友暴打30分鐘　女滿身是血「靠Siri報案」成功救命

髮夾彎！印尼總統宣布「取消議員福利」　示威怒火未平息

快訊／阿富汗6.0強震至少250死500傷　展開大規模救援

惡女沖10倉鼠進馬桶傳IG炫耀　台中動保處：最高判2年+罰200萬

每一次都特別珍貴！喬科維奇直落3輕取史特魯夫　美網8強再遇弗里茨

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

蔡依林豪宅社區首見轉手　鄰居持有5年獲利975萬元

普丁鬆口了！　宣稱美俄峰會共識「為烏克蘭和平開路」

獨／汐止夫妻遭投資詐騙絕望雙亡　車手「收1次錢」判囚1年4月

「九三閱兵」前　日本駐中使館示警「避免說日語」

9月日韓美妝大進擊！THREE、3CE、rom＆nd快閃官網一次掌握

未經核准在港區操作無人機恐收上百萬罰單　請民眾遵守規定

許瑋甯升格當媽自拍照美翻、吳謹言秒回少女顏　4招養出產後好氣色

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

國際熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

他搶小孩紀念帽　遭網友肉搜起底

他看大谷噴掉千萬　死後1原因害妻被查稅

2台人「沖繩溺斃」細節曝！下水10分鐘就失蹤

阿富汗強震250死500傷　展開大規模救援

大韓航空班機延誤　竟因空服集體遲到

繞過國會　川普取消49億美元援外資金

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

東京AV片場驚見腐屍！35歲男1習慣慘遭棒擊致死

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

30多年前埋下！黛妃「時空膠囊」意外曝光

更多熱門

相關新聞

台灣8月新車銷量慘跌17%不到3萬輛

台灣8月新車銷量慘跌17%不到3萬輛

台灣8月新車銷量出爐，在台美關稅結果尚未出爐、貨物稅減免實施日未定、以及民俗月到來等多重負面因素衝擊之下，總市場規模只有29,460輛，僅次於今年2月的27,515輛，也比7月少了17%；儘管今年迄今多數品牌都呈現衰退趨勢，尤其進口車受關稅影響最深，但Tesla特斯拉的車主們沒在怕，本月到港新車仍是交得嚇嚇叫！

賴清德國安團隊注年輕新血　3位國安會副秘「平均年紀36.6歲」

賴清德國安團隊注年輕新血　3位國安會副秘「平均年紀36.6歲」

王淨在巴黎上演LV變裝

王淨在巴黎上演LV變裝

川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

半夜突見「飛東京來回4429」驚呆！一票人嗨爆：還好沒睡

半夜突見「飛東京來回4429」驚呆！一票人嗨爆：還好沒睡

關鍵字：

潛水日本沖繩台灣日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

可能有新颱風　路徑估大迴轉

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

與那國島可見中央山脈　罕見照驚日網

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面