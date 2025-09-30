高雄機車雙載「扛3米巨管」險K紅綠燈！離譜畫面曝　警方要罰了

記者賴文萱／高雄報導

高雄新興區民生一路及光華路口，有民眾直擊路上一輛機車雙載，其中後座乘客竟抱著一根高達3米的塑膠管，在路上移動，長度高到甚至差一點就會K到紅綠燈，畫面相當驚險。警方檢視畫面確認違反道路交通管理處罰條例，將依法開單罰300~600元罰鍰。

▲高雄機車雙載「扛3米巨管」險K紅綠燈！離譜畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

網路社群平台「社會事新聞影音」今日曝光一段影片，從畫面可見，一輛機車雙載騎在民生一路及光華一路口，誇張的是，後座男子居然抱著一根超長塑膠管，3米長的高度險K到紅綠燈，兩人就在大馬路上移動，危險舉動讓人看了捏把冷汗。

▲高雄機車雙載「扛3米巨管」險K紅綠燈，警方要開罰了。（圖／翻攝社會事新聞影音）

對此，警方表示，經檢視網路影片，該機車騎士違規載送超高柱狀物品影響行車安全，雖未接獲報案，但其行為已違反道路交通安全規則第88條「機車附載人員或物品，高度不得超過駕駛人肩部。」

警方後續將依道路交通管理處罰條例31條舉發，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰。同時呼籲，駕駛人載送物品時應遵守規定，勿貪圖方便，以免發生事故。