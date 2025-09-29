流感高燒「併發嚴重腦炎急救」　醫示警：連假將成疫情催化劑

▲9月底到10月連假多，醫師憂心流感疫情擴大。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

兒童急診科醫師謝宗學表示透露，兒童急診量再創新高，流感病童佔大宗，有病患吃藥不退燒併發肺炎，有人退燒卻無法走路，甚至出現腦炎送進加護病房。他憂心，流感不是小感冒，抗病毒藥物無法完全防重症，疫苗才是最佳防線。尤其連假將推升疫情，若不戴口罩防護，醫療體系恐怕撐不住。

醫師謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》，根據兒科急診同仁回報，昨（28日）單日來診量又創非過年時段新高，其中罹患流感的孩子佔大多數，令他感到十分憂心。

謝宗學說道，在流感病人基數變大的情形下，一些併發症開始出現，病患使用口服抗病毒藥物3天後仍不退燒，併發肺炎或次發性細菌感染；或是燒退了，但突然小腿酸痛到無法走路，肌肉酵素上升出現肌肉發炎症狀；甚至有病患高燒後出現幻聽幻覺，疑似併發腦炎；也有人高燒後沒多久意識喪失、抽筋、腦壓飆高，併發嚴重腦炎住進加護病房急救。

謝宗學再次強調，流感不是一般感冒，是可能出現嚴重併發症的感染症，抗病毒藥物不能100%防止併發症出現，因此他呼籲接種流感疫苗是最好的預防方法。

謝宗學提醒，10月新年度流感疫苗開打前，在人潮擁擠、通風不好的情形下，大家建議戴上口罩自保。

他更提到，9月底到10月有許多連假，加上人潮大規模移動，將成為疫情的催化劑。謝宗學坦言，看到某百貨公司重新開幕，大批人潮湧入，有戴口罩的民眾少之又少，讓他滿心憂慮，直言「若不強化防護，醫療體系恐怕快撐不住」。

謝宗學說，由於9月底到10月連續假期多，人流移動巨大，正是疫情的催化劑。看到重新開幕的百貨公司，大量湧進人潮的影片，其中有戴口罩的民眾少之又少，讓他直言「其實覺得很憂心！」

最後，謝宗學喊話，若不做好個人衛生防護，流感疫情繼續升溫，「醫療體系將開始緊繃甚至無法負荷，深深的危機感湧上心頭，無法散去。」