義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

▲義美小泡芙紅色與米白色包裝外觀，讓不少網友好奇差異。（圖／翻攝自義美官網）

文／CTWANT

台灣經典零食眾多，其中，義美小泡芙更是不僅在台灣長紅數十年，是許多台灣人成長記憶，更是海外遊子最懷念的家鄉味甚至受到國際喜愛。像是南女團aespa於首爾舉行第三次世界巡迴演唱會時，就因與義美小泡芙相關的互動登上話題。近日有網友在Threads發文詢問紅色與米白色兩款包裝差異，隨即引發網路熱烈討論。

該名網友曬出兩盒巧克力口味小泡芙，並表示從小熟悉的紅色包裝，與近年出現的米白色包裝看似相同產品，卻讓他不禁疑惑：「這兩個差在哪裡？」貼文曝光後引發許多留言討論，不少網友分享心得：「紅色包裝的泡芙體比較硬脆，白色比較酥」、「紅色是單包裝，常見於便利商店；米白色是三入盒裝，主要在量販店販售，重量也較少」、「黃色包裝是牛奶口味，淺藍色小包裝則是香草牛奶，原來真的不同」。更有人驚呼「吃了這麼多年才知道差別」，直呼長知識。

討論過程中，義美產品經理親自現身回應，表示兩款包裝確實因通路不同而有所區分。紅色包裝屬於單入銷售，常見於便利商店零售通路；米白色則為量販店三入盒裝，售價較優惠。經理進一步解釋，因成本差異，量販店版本在原料與份量上會略有不同，「例如組合包裝的小泡芙體型會小一些，整體成本因此降低」。相關解答曝光後，引來逾五千人按讚響應。

此外，部分內行消費者也補充分享，義美小泡芙其他口味的差異。像是牛奶口味中，黃色標準版為正統牛奶，淺藍色袋裝則為香草牛奶；至於檸檬口味則較為少見，需至部分特定通路才可能購得。

義美食品自1934年創立至今已有91年歷史，旗下多款零食陪伴台灣人成長，其中小泡芙更是品牌代表性商品。義美曾公開自家零食人氣排行榜，小泡芙榮登第一名，後依序為巧克力碎片、巧克力球、夾心酥與蛋捲。義美小泡芙不僅入選海外票選十大思鄉零食，更是外國遊客來台必買伴手禮，深受韓星及國際消費者喜愛。

