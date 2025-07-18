　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

頂流韓團Stray Kids成為PEPERO品牌大使　快來體驗PEPERO百搭甜點魅力

打卡,甜點,PEPERO,零食,混搭,巧克力餅乾棒,創意,樂天,LOTTE,Stray Kids,STAY,康蜜蛋塔（圖／品牌提供）

▲不只是零食！韓國人氣暢銷No.1國民零食PEPERO，現在成為IG打卡甜點界的話題王！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

你知道現在最潮的甜點玩法是什麼嗎？答案就是——拿起一根PEPERO巧克力餅乾棒，玩出自己的創意吃法！來自韓國的國民巧克力餅乾棒品牌PEPERO，最近悄悄從小點心躍升為最潮流行符號，不只好吃還超好拍，而且怎麼搭都對味！

日前，PEPERO正式宣布邀請頂級韓流男團Stray Kids擔任品牌大使，讓這根巧克力餅乾棒瞬間成為潮人必備。而且不愧是文創混搭力大噴發的韓國品牌，近期PEPERO更號召網紅與甜點控們發揮創意玩法，加入「甜點混搭熱潮」行列，各種新奇吃法一波接一波接踵而來，每一道創意甜點都成為IG社群打卡的高人氣指標，同步也激起更多甜點控拿著PEPERO巧克力餅乾棒，跟上這波瘋狂甜點革命！

風靡全球！韓國國民零食PEPERO強勢圈粉潮流男女

打卡,甜點,PEPERO,零食,混搭,巧克力餅乾棒,創意,樂天,LOTTE,Stray Kids,STAY,康蜜蛋塔（圖／品牌提供）

提到韓國最具代表性的國民零食，怎麼能少了PEPERO巧克力餅乾棒？這款風靡亞洲、熱銷全球超過50國的經典點心，以香濃巧克力外衣搭配酥脆餅乾棒的完美比例，穩居韓國人氣暢銷No.1國民零食，以及年輕人最愛巧克力棒的寶座。不論是經典巧克力、杏仁、草莓還是限定口味，每一口都吃得出用心與創意，也成為台灣人到韓國旅遊必買的伴手禮之一，不到便利商店或量販超市掃個10幾盒真的說不過去。

為迎接品牌新篇章，PEPERO近日正式宣布攜手人氣頂級韓流男團Stray Kids，擔任2025全球品牌大使，為全球粉絲帶來耳目一新的「韓系潮甜」炫風。這場合作不僅讓粉絲STAY們為之瘋狂，品牌偷偷透露，未來也預計將串聯音樂、時尚與美食三大元素，打造前所未有的跨界火花！不只是零食，更是一種風格與態度的展現，現在就把PEPERO官方社群追蹤起來，把握與Stray Kids一同參與這場甜蜜盛典的每一刻，讓你的味蕾與潮流同步起舞！

甜點玩家看過來！PEPERO混搭創意玩法全公開

打卡,甜點,PEPERO,零食,混搭,巧克力餅乾棒,創意,樂天,LOTTE,Stray Kids,STAY,康蜜蛋塔（圖／品牌提供）

提到百搭新吃法，只能想到拿PEPERO配著吃而已嗎？NO、NO、NO，現在流行的玩法是「混搭」！所謂的混搭就是，從蛋糕、飲品、鬆餅、冰品甚至韓式飯捲，通通都能加進去，除了當作點綴，還能打碎混進奶蓋、冰淇淋或內餡裡，每一口都吃得到酥脆口感，層次瞬間升級，好吃程度直接飆高！

這種多元又好搭的特性，也讓PEPERO被甜點圈認證為「百搭神器」，創意吃法怎麼玩都不膩！今年5月，PEPERO在台正式啟動「百搭甜點店」企劃，驚喜找來人氣甜點品牌合作推出期間限定聯名款，甚至還有知名百萬網紅加入挑戰行列，一起曬出各種花式吃法，根本就是甜點界的混搭潮流盛會！

如果你也想玩出屬於自己的創意吃法，或是搶先嚐鮮最潮聯名款，現在就快點手刀加入，或上【PEPERO百搭甜點店活動網站】逛一圈，幫自己累積食譜靈感！https://www.lottetaiwan.com.tw/pepero_campaign

打卡熱潮爆發！PEPERO X 康蜜「超長蛋塔」限時登場

打卡,甜點,PEPERO,零食,混搭,巧克力餅乾棒,創意,樂天,LOTTE,Stray Kids,STAY,康蜜蛋塔（圖／品牌提供）

今夏必吃的話題甜點就是它！PEPERO聯手知名蛋塔品牌「康蜜蛋塔」，推出限定聯名「PEPERO超長蛋塔」，絕無僅有的60cm長度，相當於7～8顆一般蛋塔這麼長，一上桌就超吸睛！這款蛋塔不只尺寸破表，內餡用的還是濃郁苦甜的巧克力蛋液，搭配千層酥皮，再點綴包裹著PEPERO的白巧克力醬，整體吃起來甜而不膩，口感也超有層次，每一口都讓人意猶未盡！

這不是普通的甜點，是一場創意混搭的派對。PEPERO不只是插上去，而是打碎混進餡料裡、融進奶油中，讓甜點整體風味更立體、更豐富。不管是跟朋友一起分著吃，還是拿來打卡拍照，都是爆話題的選擇。

想嚐鮮的人請筆記，「PEPERO超長蛋塔」僅於7/7～8/10限時販售，而且售完為止，只要購買聯名蛋塔，現場還會再加碼贈送一盒PEPERO，讓你帶回家玩出多種創意，在IG上曬出你的甜點風格，掀起一波流量風暴！

甜點控請收藏！3款PEPERO超簡單DIY神級吃法

PEPERO X 抹茶拿鐵鬆餅三明治
結合濃厚抹茶香與奶香鬆餅，中和PEPERO甜度，視覺和口感都兼具的大人少女感。

打卡,甜點,PEPERO,零食,混搭,巧克力餅乾棒,創意,樂天,LOTTE,Stray Kids,STAY,康蜜蛋塔（圖／品牌提供）

你需要準備：
兩根PEPERO（兩根杏仁巧克力口味，裝飾用）、鬆餅粉、牛奶、雞蛋、抹茶粉、奶油、鮮奶油

怎麼做：
1. 鬆餅粉加入約5%比例的抹茶粉，再與雞蛋、牛奶攪拌後烤成小圓鬆餅。
2. 鬆餅塗上奶油，兩片的中間再夾上一層鮮奶油。
3. 把PEPERO敲碎，鋪在鮮奶油上當中層，像三明治一樣夾起來。
4. 上桌前淋上蜂蜜、灑點抹茶粉，放上折半的PEPERO在鬆餅上做點綴，還可再擺杯抹茶或鮮奶，質感瞬間再加分！

PEPERO X 草莓脆脆浮島
這是一款結合阿法奇朵結構與韓系甜品靈魂的杯裝甜點，採用多層分層堆疊設計，從視覺到口感皆具層次。草莓脆粒口味的PEPERO完整插入最上層，成為畫龍點睛的主角！

打卡,甜點,PEPERO,零食,混搭,巧克力餅乾棒,創意,樂天,LOTTE,Stray Kids,STAY,康蜜蛋塔（圖／品牌提供）

你需要準備：
五根PEPERO（草莓脆粒口味）、香草／草莓冰淇淋、草莓果醬、五色彩球（也可視個人喜好準備玉米片碎或杏仁粒）、草莓果乾、透明玻璃杯（約250ml）

怎麼做：
1. 把一根PEPERO拍碎，與五色彩球拌勻備用，作為增添咬感的脆片。
2. 取兩根PEPERO切段，冰淇淋微退冰變軟後，混入草莓果乾與切段的PEPERO，營造柔軟與脆感對比。
3. 開始堆疊啦！杯底鋪上草莓果醬（約1.5公分），再鋪入冰淇淋混拌層並撒上脆片，最後插上完整的PEPERO兩根，就完成了！
4. 冰冰吃或搭配熱咖啡都超讚，拍照打卡一秒瞬吸IG所有焦點！

PEPERO X 韓式飯捲甜版
長得像飯捲，吃起來是甜點？將PEPERO包進鬆餅皮與可可米餅，做成偽甜壽司，絕對是甜食玩家必玩的視覺系小點心！

打卡,甜點,PEPERO,零食,混搭,巧克力餅乾棒,創意,樂天,LOTTE,Stray Kids,STAY,康蜜蛋塔（圖／品牌提供）

你需要準備：
兩根PEPERO（黑餅乾巧克力口味）、糯米、可可米餅、小顆水果丁、一片海苔

怎麼做：
1. 糯米煮熟後鋪平放涼，再鋪上可可米餅、水果丁。
2. 中間放兩根PEPERO後，鋪上海苔，接著再把食材像壽司一樣捲起來。
3. 對切成兩塊，裝盤擺在日式小碟或可愛的烘焙紙上。
4. 第一眼會以為是飯捲，實際是超萌甜點，絕對話題滿點！

小心PEPERO玩上癮！今夏最甜混搭等你加入
從經典巧克力棒到可以與好友、另一半分享的創意甜點，PEPERO在這個夏天玩出全新高度！無論你是甜點控、美照控，還是單純想試點不一樣的味道，PEPERO都能陪你玩出獨樹一格的混搭風格。現在就從你的餐桌開始，把韓國國民甜點PEPERO變成獨門創作，跟著上述創意吃法，一起開啟今夏最潮的甜點旅程！

各大通路優惠祭出！現在買PEPERO最划算

即日起-7/23【OK】任兩件8折、任三件79折

即日起-8/14【全聯】原價45元PEPERO任兩件特價67元

即日起-9/2【萊爾富】第二件只要22元

7/23-9/2【7-11】及【全家】任兩件79折、任三件77折

8/7-9/2【寶雅】原價45元PEPERO任兩件特價67元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」在台灣辦　登上大巨蛋
輕颱薇帕增強中！　暴風圈會再擴大
砸23萬做人工陰莖！最後只剩9cm氣炸
台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…親民舉動全被拍
快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日
假AI投資多人上當！　被騙11.6億
LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明
快訊／海警發布　首波警戒範圍曝
逆轉確定！蔡易餘20萬不用賠了
新北驚現「7月雪」！4歲童誤觸　大量雪白噴出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

韓國PEPERO DAY好適合告白！初瓦韓式料理玩咬巧克力棒拿好禮

頂流韓團Stray Kids成為PEPERO品牌大使　快來體驗PEPERO百搭甜點魅力

平價吃好菜！颱風過後北農守護市民荷包

全家霜淇淋買一送一！超商周末優惠　小7咖啡泡麵買2送2

錯過捶心肝！中華電信「超級生活節」壓軸爆送Apple Watch、10萬環球圓夢金

【廣編】RM 33-03自動上鍊腕錶　精妙圓形設計中的造物哲學

漢堡王「暑期優惠券」改版加碼　12款單人套餐下殺99元起

首家「大全聯」招牌掛上！29年大潤發8/1前走入歷史

去韓國不只要買瘋還要刷對卡！中信LINE Pay Visa卡LINE POINTS回饋最高30%　旅費狂省一波

北部7縣市注意！2大外送平台下午1點起暫停服務

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

頂流韓團Stray Kids成為PEPERO品牌大使　快來體驗PEPERO百搭甜點魅力

平價吃好菜！颱風過後北農守護市民荷包

全家霜淇淋買一送一！超商周末優惠　小7咖啡泡麵買2送2

錯過捶心肝！中華電信「超級生活節」壓軸爆送Apple Watch、10萬環球圓夢金

【廣編】RM 33-03自動上鍊腕錶　精妙圓形設計中的造物哲學

漢堡王「暑期優惠券」改版加碼　12款單人套餐下殺99元起

首家「大全聯」招牌掛上！29年大潤發8/1前走入歷史

去韓國不只要買瘋還要刷對卡！中信LINE Pay Visa卡LINE POINTS回饋最高30%　旅費狂省一波

北部7縣市注意！2大外送平台下午1點起暫停服務

「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

台中行人違規畫面太驚悚　警45天開871張罰單....全是貪快

陸老人離世留2千萬遺產無人繼承　全網尋顧姓親人接贈

「無照必罰」開鍘！賴皮男欠11萬罰款　屏東分署強制執行全還清

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

伊拉克商場大火61死！剛開幕「整棟燒毀」14焦屍難辨　疑冷氣爆炸

快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」移駕台灣辦　1月10日登上大巨蛋

好怪！再看一眼　蘋果iOS 26全新迷幻Emoji搶先曝光！

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

消費熱門新聞

全家霜淇淋買一送一！超商周末優惠　小7咖啡泡麵買2送2

中華電信「超級生活節」壓軸爆送Apple Watch

漢堡王暑期優惠券改版加碼

去韓國不只要買瘋還要刷對卡！中信LINE Pay Visa卡LINE POINTS回饋最高30%

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

拿坡里2大優惠限時2周開跑

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14跑出生活節奏感​

首家「大全聯」招牌掛上！29年大潤發8/1前走入歷史

7-11飲料任兩件最低0元起！超商優惠來了　萊爾富泡麵買1送1

韓國肯德基肉汁薯泥咔啦雞腿堡登台　業者：7/29開賣

平價吃好菜！颱風過後北農守護市民荷包

台灣麥當勞4大夯品好吃秘密曝光

超巨大「舒潔拉拉」萌翻　快衝小七搶限定款

麥當勞全新熔岩起司排堡7/16開賣

更多熱門

相關新聞

爆偷吃已婚富商「樂天Dora消失球場飛上海」

爆偷吃已婚富商「樂天Dora消失球場飛上海」

「樂天女孩」Dora（洪葳）除了5月底被影射介入富商婚姻、懷孕墮胎，隨著7月班表曝光，仍持續消失於球場。一舉一動都備受關注的她，17日更新現況，原來是悄悄飛去了上海。

韓職歡樂明星賽月光仙子、星際大戰驚喜不斷

韓職歡樂明星賽月光仙子、星際大戰驚喜不斷

城市美感從小紮根！2025台南兒藝節」圖文與裝置作品創意爆棚

城市美感從小紮根！2025台南兒藝節」圖文與裝置作品創意爆棚

健康標語讓觀念朗朗上口！蔣雨彤奪冠創意發揮助力健康教育

健康標語讓觀念朗朗上口！蔣雨彤奪冠創意發揮助力健康教育

亞尼克限定薄荷巧克力系列登場

亞尼克限定薄荷巧克力系列登場

關鍵字：

打卡甜點PEPERO零食混搭巧克力餅乾棒創意樂天LOTTEStray KidsSTAY康蜜蛋塔

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

Coldplay演唱會抓包他不倫小三！網瘋傳CEO道歉聲明

中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面