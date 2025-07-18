頂流韓團Stray Kids成為PEPERO品牌大使　快來體驗PEPERO百搭甜點魅力

▲不只是零食！韓國人氣暢銷No.1國民零食PEPERO，現在成為IG打卡甜點界的話題王！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

你知道現在最潮的甜點玩法是什麼嗎？答案就是——拿起一根PEPERO巧克力餅乾棒，玩出自己的創意吃法！來自韓國的國民巧克力餅乾棒品牌PEPERO，最近悄悄從小點心躍升為最潮流行符號，不只好吃還超好拍，而且怎麼搭都對味！

日前，PEPERO正式宣布邀請頂級韓流男團Stray Kids擔任品牌大使，讓這根巧克力餅乾棒瞬間成為潮人必備。而且不愧是文創混搭力大噴發的韓國品牌，近期PEPERO更號召網紅與甜點控們發揮創意玩法，加入「甜點混搭熱潮」行列，各種新奇吃法一波接一波接踵而來，每一道創意甜點都成為IG社群打卡的高人氣指標，同步也激起更多甜點控拿著PEPERO巧克力餅乾棒，跟上這波瘋狂甜點革命！

風靡全球！韓國國民零食PEPERO強勢圈粉潮流男女

提到韓國最具代表性的國民零食，怎麼能少了PEPERO巧克力餅乾棒？這款風靡亞洲、熱銷全球超過50國的經典點心，以香濃巧克力外衣搭配酥脆餅乾棒的完美比例，穩居韓國人氣暢銷No.1國民零食，以及年輕人最愛巧克力棒的寶座。不論是經典巧克力、杏仁、草莓還是限定口味，每一口都吃得出用心與創意，也成為台灣人到韓國旅遊必買的伴手禮之一，不到便利商店或量販超市掃個10幾盒真的說不過去。

為迎接品牌新篇章，PEPERO近日正式宣布攜手人氣頂級韓流男團Stray Kids，擔任2025全球品牌大使，為全球粉絲帶來耳目一新的「韓系潮甜」炫風。這場合作不僅讓粉絲STAY們為之瘋狂，品牌偷偷透露，未來也預計將串聯音樂、時尚與美食三大元素，打造前所未有的跨界火花！不只是零食，更是一種風格與態度的展現，現在就把PEPERO官方社群追蹤起來，把握與Stray Kids一同參與這場甜蜜盛典的每一刻，讓你的味蕾與潮流同步起舞！

甜點玩家看過來！PEPERO混搭創意玩法全公開

提到百搭新吃法，只能想到拿PEPERO配著吃而已嗎？NO、NO、NO，現在流行的玩法是「混搭」！所謂的混搭就是，從蛋糕、飲品、鬆餅、冰品甚至韓式飯捲，通通都能加進去，除了當作點綴，還能打碎混進奶蓋、冰淇淋或內餡裡，每一口都吃得到酥脆口感，層次瞬間升級，好吃程度直接飆高！

這種多元又好搭的特性，也讓PEPERO被甜點圈認證為「百搭神器」，創意吃法怎麼玩都不膩！今年5月，PEPERO在台正式啟動「百搭甜點店」企劃，驚喜找來人氣甜點品牌合作推出期間限定聯名款，甚至還有知名百萬網紅加入挑戰行列，一起曬出各種花式吃法，根本就是甜點界的混搭潮流盛會！

如果你也想玩出屬於自己的創意吃法，或是搶先嚐鮮最潮聯名款，現在就快點手刀加入，或上【PEPERO百搭甜點店活動網站】逛一圈，幫自己累積食譜靈感！https://www.lottetaiwan.com.tw/pepero_campaign

打卡熱潮爆發！PEPERO X 康蜜「超長蛋塔」限時登場

今夏必吃的話題甜點就是它！PEPERO聯手知名蛋塔品牌「康蜜蛋塔」，推出限定聯名「PEPERO超長蛋塔」，絕無僅有的60cm長度，相當於7～8顆一般蛋塔這麼長，一上桌就超吸睛！這款蛋塔不只尺寸破表，內餡用的還是濃郁苦甜的巧克力蛋液，搭配千層酥皮，再點綴包裹著PEPERO的白巧克力醬，整體吃起來甜而不膩，口感也超有層次，每一口都讓人意猶未盡！

這不是普通的甜點，是一場創意混搭的派對。PEPERO不只是插上去，而是打碎混進餡料裡、融進奶油中，讓甜點整體風味更立體、更豐富。不管是跟朋友一起分著吃，還是拿來打卡拍照，都是爆話題的選擇。

想嚐鮮的人請筆記，「PEPERO超長蛋塔」僅於7/7～8/10限時販售，而且售完為止，只要購買聯名蛋塔，現場還會再加碼贈送一盒PEPERO，讓你帶回家玩出多種創意，在IG上曬出你的甜點風格，掀起一波流量風暴！

甜點控請收藏！3款PEPERO超簡單DIY神級吃法

PEPERO X 抹茶拿鐵鬆餅三明治

結合濃厚抹茶香與奶香鬆餅，中和PEPERO甜度，視覺和口感都兼具的大人少女感。

你需要準備：

兩根PEPERO（兩根杏仁巧克力口味，裝飾用）、鬆餅粉、牛奶、雞蛋、抹茶粉、奶油、鮮奶油

怎麼做：

1. 鬆餅粉加入約5%比例的抹茶粉，再與雞蛋、牛奶攪拌後烤成小圓鬆餅。

2. 鬆餅塗上奶油，兩片的中間再夾上一層鮮奶油。

3. 把PEPERO敲碎，鋪在鮮奶油上當中層，像三明治一樣夾起來。

4. 上桌前淋上蜂蜜、灑點抹茶粉，放上折半的PEPERO在鬆餅上做點綴，還可再擺杯抹茶或鮮奶，質感瞬間再加分！

PEPERO X 草莓脆脆浮島

這是一款結合阿法奇朵結構與韓系甜品靈魂的杯裝甜點，採用多層分層堆疊設計，從視覺到口感皆具層次。草莓脆粒口味的PEPERO完整插入最上層，成為畫龍點睛的主角！

你需要準備：

五根PEPERO（草莓脆粒口味）、香草／草莓冰淇淋、草莓果醬、五色彩球（也可視個人喜好準備玉米片碎或杏仁粒）、草莓果乾、透明玻璃杯（約250ml）

怎麼做：

1. 把一根PEPERO拍碎，與五色彩球拌勻備用，作為增添咬感的脆片。

2. 取兩根PEPERO切段，冰淇淋微退冰變軟後，混入草莓果乾與切段的PEPERO，營造柔軟與脆感對比。

3. 開始堆疊啦！杯底鋪上草莓果醬（約1.5公分），再鋪入冰淇淋混拌層並撒上脆片，最後插上完整的PEPERO兩根，就完成了！

4. 冰冰吃或搭配熱咖啡都超讚，拍照打卡一秒瞬吸IG所有焦點！

PEPERO X 韓式飯捲甜版

長得像飯捲，吃起來是甜點？將PEPERO包進鬆餅皮與可可米餅，做成偽甜壽司，絕對是甜食玩家必玩的視覺系小點心！

你需要準備：

兩根PEPERO（黑餅乾巧克力口味）、糯米、可可米餅、小顆水果丁、一片海苔

怎麼做：

1. 糯米煮熟後鋪平放涼，再鋪上可可米餅、水果丁。

2. 中間放兩根PEPERO後，鋪上海苔，接著再把食材像壽司一樣捲起來。

3. 對切成兩塊，裝盤擺在日式小碟或可愛的烘焙紙上。

4. 第一眼會以為是飯捲，實際是超萌甜點，絕對話題滿點！

小心PEPERO玩上癮！今夏最甜混搭等你加入

從經典巧克力棒到可以與好友、另一半分享的創意甜點，PEPERO在這個夏天玩出全新高度！無論你是甜點控、美照控，還是單純想試點不一樣的味道，PEPERO都能陪你玩出獨樹一格的混搭風格。現在就從你的餐桌開始，把韓國國民甜點PEPERO變成獨門創作，跟著上述創意吃法，一起開啟今夏最潮的甜點旅程！

各大通路優惠祭出！現在買PEPERO最划算

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