國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

錯認屍體？22歲「亡者」竟闖告別式　親友聽見真相全傻眼

▲▼棺材,葬禮。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿根廷22歲男子，竟在自己的葬禮上現身，嚇壞所有人。（圖／達志影像／示意圖）

記者楊庭蒝／綜合報導

阿根廷近日發生一起離奇烏龍事件，一名22歲男子被誤認在車禍中喪命，不僅遺體遭「母親」領回，家屬還舉辦了葬禮。沒想到葬禮進行途中，這名「死者」竟然突然走進會場，嚇壞在場親友。

綜合外媒報導，這起事件發生在阿根廷北部科爾多瓦省阿爾德雷特斯（Alderetes）。18日當地發生一起甘蔗卡車輾斃事故，檢方當場以過失殺人立案，並安排屍檢。隔日，一名女子到警局指認遺體，自稱是死者的母親，僅憑衣物與外觀就認定是自己的兒子。警方隨後將遺體交給她處理。

週末，葬禮如期舉行，但令人瞠目結舌的是，這名「死者」卻突然現身告訴大家：「我還活著！」在場親友瞬間驚呆。男子解釋，自己只是連日酗酒，和家人斷了聯繫，完全不知道外界誤以為他已經死亡。警方隨後將他帶回警局釐清狀況，而葬禮中的遺體則重新送回殯儀館比對身分。

經調查，真正的死者為28歲的馬西米利亞諾．恩里克．阿科斯塔（Maximiliano Enrique Acosta），來自鄰近的德爾芬加洛鎮（Delfín Gallo）。阿科斯塔的家屬氣憤指出，當局未盡身分確認程序，導致他們一度無法順利領回親人的遺體，「我們承受了不該有的折磨，整件事從一開始就錯了！」

最終，當局在23日將阿科斯塔遺體正確交還，其家屬在家鄉為他舉行了葬禮。檢方目前已展開內部調查，釐清認屍與遺體交接過程中的重大疏失。
 

 

