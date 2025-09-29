鏟子超人注意！災區遍佈「釘子、鐵片、碎玻璃」　已刺傷502人

▲鏟子超人即使穿著厚底防滑鞋，仍遭玻璃刺傷腳底。（圖／翻攝自花蓮慈院臉書）

記者王麗琴／綜合報導

近日許多民眾自發攜帶鏟子湧入光復鄉協助清淤救災，不過花蓮慈濟醫院今（29）日表示，有民眾被攙扶到醫療站坐下後抬起腳，醫護團隊就看到一大塊玻璃刺穿民眾穿著的厚底防滑鞋，隔著鞋子還是可以看到傷口滲出血液，提醒「鏟子超人」注意，在厚重的淤泥裡什麼東西都可能有，像釘子、鐵片、樹枝或者碎玻璃，都可能對救災人員與鄉親造成傷害，目前已有502例清創、縫合等外傷手術。

花蓮慈濟醫院今在臉書發文表示，自樺加沙風災過後首日（9月24日）醫院團隊就進駐光復災區，首日診治全部都是內科問題，但隨著重建進度發展，許多「鏟子超人」不斷湧入災區，醫療需求也從原本內科為主，轉成外科需求增多，外科診治人數從第一天的零人、第二天40人、第三天94人、第四天142人，再到第五天的206人（09/28單日共368位病人）。在目前診治的1224人中，包含了花蓮慈院醫療隊在災區現場已完成502例清創、縫合等外傷手術，包括鏟子超人很多都是被鐵片、碎玻璃刺傷。

花蓮慈濟醫院指出，在清理過程中，厚重的淤泥裡什麼東西都可能會有，釘子、鐵片、樹枝或者碎玻璃，都可能對救災人員與鄉親造成傷害。就有民眾被攙扶到醫療站坐下後抬起腳，醫護團隊就看到一大塊玻璃刺穿民眾穿著的厚底防滑鞋，隔著鞋子還是可以看到傷口滲出血液，花蓮慈院骨科劉冠麟醫師先仔細移除傷患的鞋襪與刺傷腳底的玻璃，確認傷口狀況後，迅速為傷患完成縫合。

▲鏟子超人遭穿刺傷就醫。（圖／翻攝自花蓮慈院臉書）

花蓮慈院說，這幾天花蓮慈院醫療隊在災區現場完成了超過500例的外科手術，類似這樣的外科手術，光有專科醫護人力還不夠，還要麻醉、消炎等藥物，縫合手術的器械，傷口的敷料，以及破傷風疫苗，所以，花蓮慈院團隊必須隨時補充各醫療站的醫材，如何準備及補充對團隊來說也是一大挑戰，提醒「鏟子超人」，災區淤泥中什麼都有，要注意暗泥裡潛藏的傷害。