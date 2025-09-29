　
鏟子超人可快速通行！　光復車站改發乘車證明「先上車後補票」

▲月台上站滿熱血的民眾。（圖／penny1000623提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲月台上站滿熱血的民眾。（圖／penny1000623提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張靖榕／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創下游光復鄉，全國各地「鏟子超人」紛紛奔赴災區投入救援。光復車站單日湧入高達3萬人次，台鐵為簡化進站流程，決定全面開放閘門，改發進站證明，讓前往救災的民眾免購票即可搭車，回程時再到目的地車站補票。

此次災情自發性動員眾多民眾，不少人穿著高筒雨鞋、攜帶鏟子、鐵鍬等工具，自費搭車前往花蓮光復鄉災區，協助清理土石、搬運物資、修復環境。這群默默付出的民眾，被稱為「鏟子超人」，成為災後台灣社會最溫暖的象徵之一。

根據台鐵公司統計，光是27日當天，光復車站的進出站人次便高達3萬，其中估計約有1萬5,000人次是搭乘台鐵列車到光復協助救災。為應對大量湧入的民眾，台鐵宣布即日起採取臨時應變措施，救災民眾可直接向站務人員索取「進站乘車證明單」，免排隊購票即可上車，並於回程車站補票。

台鐵公司於晚間透過臉書發文表示，「省下來的寶貴時間，希望讓來自各地的超人們，在辛勞協助救災後能多點休息，安心返程」、「這不只是一張證明，更是一份台鐵對所有超人的支持與感謝」，台鐵會繼續與大家並肩前行，讓救援更即時、重建更有力。

更多新聞
花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情重創光復鄉，吸引全台上萬民眾自發前往協助清淤、重建，被譽為「鏟子超人」，民進黨也迅速成立前進指揮所，於周末組織百人志工團赴災區支援。來自台北、長年任教於光復鄉當地的教師劉哲瑋28日發文痛批，災後至今完全沒看見過國民黨的人，「國民黨在光復有鄉黨部，然後我這幾天完全沒有看到國民黨的人。國民黨在花蓮縣各鄉鎮市也有基層組織，然而國民黨的人呢？」

