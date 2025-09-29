副總統勘災要災民迴避？家屬澄清「是不滿花蓮縣府」：言論被扭曲

▲副總統蕭美琴勘災。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，目前救災進入第7天，網路上流傳一段災民受訪影片，因副總統蕭美琴前往勘災，竟要求災民迴避。對此，蕭美琴28日澄清絕無此事。受訪的災民女兒也出面澄清，「只是單純的受災家庭」，沒有參與任何政治立場，媽媽只是想表達，事情發生後，對縣府的作為感到不滿。

女網友在Threads發文澄清，媽媽受訪的影片部分片段被擷取、扭曲，造成許多誤會，媽媽的發言重點就是，對災後縣府作為的不滿，「尤其針對徐榛蔚與傅崐萁的處理方式提出批評。同時，她也一再表達對國軍弟兄以及前來幫助的志工們的感謝與肯定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO強調，「我們是一個單純的受災家庭」，沒有參與任何政治立場，更不希望被當作政治操作的工具，「我們其實就只是覺得很難過，因為事發當下，我們看到的就只有國軍來幫忙，人民百姓來幫忙，反而是我們支持的政府，並沒有在很及時的情況下給我們一些援助。」

▲災後清理重建。（圖／記者湯興漢攝）



原PO坦言，媽媽的言辭可能有點偏激，「我們家就這樣毀於一旦，我們真的很難用最理性、最公正的角度去看，我們絕對會是一個受害者」，而事後父母私下也很懊悔，覺得不該在公開場合說出這些敏感話語，「發生了這些事大家都很無奈也很痛心，他們事後也表示不應該發表帶有太多私人情緒的言論，也希望這件事可以到此為止」。

原PO期盼外界能夠理解，現在只想專心面對災後的生活重建，回到正常的生活，「也請大家不要再去Google寫評論，我們就只是一家小小的小吃店，我們就只是靠這個維持生計，希望大家可以放我們家一條生路。」

．本文獲「網友@cryztal.tearz」授權轉載。