陸10歲女孩患「長髮公主症候群」　就醫發現：成團頭髮塞滿3／4個胃

▲女孩食用自己的頭髮，四分之三個胃都被填滿，形成「胃石」導致腹痛。（圖／翻攝廣州日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建一名年僅10歲的女孩長期腹痛難耐，她忍痛3年、輾轉多家醫院未能找出病因，直到前往福建兒童醫院檢查時才揭曉真相。這名女孩胃裡塞滿成團頭髮，幾乎佔了胃容量的四分之三，導致「胃石」形成，引發持續性腹痛和缺鐵性貧血。醫師提醒，這種異常行為在醫學上稱為「異食癖」，多與心理問題相關，家長必須正視孩子的心理健康。

《廣州日報》報導，前不久，小可父母找到福建省兒童醫院消化營養科陳攸濤副主任醫師。一摸小可的肚子，陳攸濤就皺起眉，「肚子裡有個硬塊，得趕緊進一步檢查。」結果顯示，小可的胃裡塞滿了頭髮，醫師驚訝之餘，立即展開治療。

小可母親回憶，3年前曾見女兒把頭髮塞進嘴裡，當時以為只是小孩調皮，沒想到最終釀成嚴重後果。專家指出，異食癖表現形式多樣，包括吃頭髮、啃牆皮、嚼泥土等，只要持續超過1個月，就屬於醫學診斷範疇。

據了解，病患被診斷出「毛石腸梗阻症候群」，也就是俗稱的「長髮公主症候群」，嚴重的話恐造成胃穿孔。福建省兒童醫院陳攸濤副主任醫師解釋，異食癖多數源於心理因素，例如缺乏陪伴、學校或家庭壓力過大，也可能與缺鐵、缺鋅等營養失衡有關，但必須透過專業檢測確認。

醫師呼籲，家長與學校應關注孩子日常行為與心理狀態，尤其對性格內向或長期處於壓力環境的兒童，更需要及早干預。若能早期發現異常並及時治療，可避免類似案例重演。