「花蓮6歲女童」近況曝光　老鼠陪一夜重生！網暖哭：間接救了妹妹

劉維榛報導

堰塞湖洪災中，最令人動容的故事，莫過於6歲女童小沂奇蹟獲救。她受困在被泥水淹沒的屋內近兩天，是乾姑爺、乾姑婆用疊羅漢的方式，將她托舉到屋頂角落，才讓小沂撐到最後一刻。救援成功後，小女孩吐出「有老鼠陪我一天一夜，阿公阿婆在裡面」，讓聽聞的人心都揪成一團。

「不然我們再試一次！」特搜大隊長陳世鴻收到小沂媽媽請求尋人，面對這有難度的救援，他答應再試試看，果真鐵皮屋裡傳來微弱的求救聲，是孩子的聲音沒錯，隊員們一瞬間紅了眼眶，加速切開屋頂的速度。

由於小沂所在的鐵皮屋幾乎被淹沒，生存機率微乎其微，然而孩子仍靠著意志力活下去，這可是這場洪災之中的罕見奇蹟，陳世鴻動容表示，「救援不是凸顯特搜有多棒，而是凸顯這對夫妻的大愛，願意付出犧牲保護小女孩。」

這場救援插曲之中，小沂其實還與一隻老鼠相伴度過一天一夜，當下隊員甚至將這隻小老鼠一併救出。據了解，特搜隊員問孩子是如何撐下去的，小沂吐露「有一個（隻）老鼠陪伴我，過了一天一夜」，並說，阿公（乾姑爺）、阿婆（乾姑婆）在裡面，此話令人為之鼻酸。

▲小沂奇蹟獲救。



對於老鼠也獲得重生的消息，不少網友暖回，「老鼠畢竟陪了妹妹一晚，是心靈的慰藉」、「有一種感覺那隻老鼠是阿公阿婆用另外一種方式在陪伴她的，到我就開始泛淚了」、「其實是老鼠間接救了妹妹」、「我也覺得小老鼠陪妹妹度過了黑暗，也給她支撐著希望，救難隊也很細心救出，生命宇宙的循環」、「還好有老鼠陪著妹妹撐下去」。

關於小沂近況部分，台灣世界展望會指出，她獲救後，臉上始終掛著淡淡的微笑，看著孩子發愣盯著色筆盒，照顧員於是拿出紙筆問小沂要不要畫畫，孩子想了一想，拿起色筆，在白紙上畫下了一個家。

▲小沂在老鼠陪伴之下，度過最艱難的時刻。



當下瞬間，圖案上的每一筆似乎與大家腦海中的想像不同，因為小沂沒有接著畫門、畫窗，而是來回在屋頂著色，在我們的眼中，像是在隨著每一筆畫，想讓這個房子變得更加堅固。

對此，台灣世界展望會心疼坦言，孩子不哭不鬧，冷靜、懂事的模樣更加令人擔憂，有多年經驗的督導立刻建議小沂需要接受心理諮商，社工馬上連結安置中心的心理師資源，陪同小沂一同進行創傷預防。

最後，台灣世界展望會也強調，懇請各界不要打擾，讓小沂和家人有足夠的空間修復、走出傷痛。