找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」　母將舉行追思儀式

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍車內，未料母親準備進行火化前，意外發現女兒舌頭、咽喉不見了。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化一名林姓男子7月20日與7歲的女兒陳屍在一處停車場內，未料女童母親料理後事時，卻意外發現愛女的舌頭、咽喉都不見了，崩潰發聲，直言女兒已經走得不明不白，現在連遺體都不完整。事後母親順利尋回女童舌頭、咽喉部位，並由法醫進行縫合，預計將於9月1日舉行追思會儀式。

警方調查，這起父女雙亡案發生於7月21日凌晨，當時父親林男帶著7歲女兒雙雙陳屍車內，檢方獲報到場，初判應是一氧化碳中毒，後續會同法醫解剖，釐清2人死因。未料女童母親8月4日準備進行火化前，意外發現女兒的舌頭、咽喉都不見了，當場崩潰痛訴「我女兒已經走得不明不白，現在連身體都不完整......。」

對此法醫解釋，舌頭部分因需化驗而切片取樣，剩餘部分連同咽喉一起被放回體內，為平息家屬疑慮，彰化地檢署與法醫同意，請女童媽媽能將遺體運回彰化殯儀館，重新將器官歸位。然而，由於遺體已開始腐敗，家屬擔心若再搬動恐導致損傷加劇，並發聲明盼求檢方能直接在台中東海殯儀館進行修復。

今(25日)，女童母親再度發出聲明，表示已順利找回女兒的咽喉、舌頭，並由法醫進行縫合修復，女童母親委託修復完整當日（8/25 ）將女兒遺體運回台中市東海殯儀館旁邊追思園，暫定9/1中午舉行追思會儀式。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼女童母親今順利將愛女部分遺體尋回，預計將於9月1日舉行追思儀式。（圖／ETtoday資料照）