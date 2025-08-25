　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」　母將舉行追思儀式

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍車內。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍車內，未料母親準備進行火化前，意外發現女兒舌頭、咽喉不見了。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化一名林姓男子7月20日與7歲的女兒陳屍在一處停車場內，未料女童母親料理後事時，卻意外發現愛女的舌頭、咽喉都不見了，崩潰發聲，直言女兒已經走得不明不白，現在連遺體都不完整。事後母親順利尋回女童舌頭、咽喉部位，並由法醫進行縫合，預計將於9月1日舉行追思會儀式。

警方調查，這起父女雙亡案發生於7月21日凌晨，當時父親林男帶著7歲女兒雙雙陳屍車內，檢方獲報到場，初判應是一氧化碳中毒，後續會同法醫解剖，釐清2人死因。未料女童母親8月4日準備進行火化前，意外發現女兒的舌頭、咽喉都不見了，當場崩潰痛訴「我女兒已經走得不明不白，現在連身體都不完整......。」

對此法醫解釋，舌頭部分因需化驗而切片取樣，剩餘部分連同咽喉一起被放回體內，為平息家屬疑慮，彰化地檢署與法醫同意，請女童媽媽能將遺體運回彰化殯儀館，重新將器官歸位。然而，由於遺體已開始腐敗，家屬擔心若再搬動恐導致損傷加劇，並發聲明盼求檢方能直接在台中東海殯儀館進行修復。

今(25日)，女童母親再度發出聲明，表示已順利找回女兒的咽喉、舌頭，並由法醫進行縫合修復，女童母親委託修復完整當日（8/25 ）將女兒遺體運回台中市東海殯儀館旁邊追思園，暫定9/1中午舉行追思會儀式。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼女童母親今順利將愛女部分遺體尋回，預計將於9月1日舉行追思儀式。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化爸爸帶著7歲女兒陳屍車內。（圖／ETtoday資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12歲林晉擇狂飆130公里火球！美媒憂安全嗎　醫生現身說法
快訊／濺血圖卡「命債命還」恐嚇檢察官　1男1女起訴
邱泰源拒辭？　卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本週會完成調整
快訊／李正皓遭襲！　士檢火速偵結起訴4嫌
快訊／Fed放鴿台股飆漲近500點！台積電大漲30元
列3大罪狀！　台灣綠黨：柯建銘應負政治責任辭不分區立委
賓賓哥直播曝「性侵案女受害者」！她崩潰求下架：房東趕我走
安于晴遭爆「嫩齡裸照」尺度激烈！暖心男友買斷私密照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店大火畫面曝！巷弄內「烈焰吞噬轎車」　住宅陷火海伴爆炸聲

屏東夜釣意外！男開波特船出海落水　警消搜索一夜未獲生死不明

快訊／濺血圖卡「命債命還」恐嚇檢察官　1男1女3罪起訴求刑

巡邏車追撞小巴　佳里警分局：將強化駕駛訓練

快訊／辣椒水噴臉！李正皓電視台外遭襲　士檢火速偵結起訴4嫌

快訊／新店「自小客燃燒」波及住宅8送醫！警尋獲瓦斯罐疑車主縱火

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」　母將舉行追思儀式

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

3億成導火線　釋正定法師爆爭產槓姊弟

簽不平等條約還遭求償　宣捷勝訴免賠2.5億

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

新店大火畫面曝！巷弄內「烈焰吞噬轎車」　住宅陷火海伴爆炸聲

屏東夜釣意外！男開波特船出海落水　警消搜索一夜未獲生死不明

快訊／濺血圖卡「命債命還」恐嚇檢察官　1男1女3罪起訴求刑

巡邏車追撞小巴　佳里警分局：將強化駕駛訓練

快訊／辣椒水噴臉！李正皓電視台外遭襲　士檢火速偵結起訴4嫌

快訊／新店「自小客燃燒」波及住宅8送醫！警尋獲瓦斯罐疑車主縱火

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」　母將舉行追思儀式

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

3億成導火線　釋正定法師爆爭產槓姊弟

簽不平等條約還遭求償　宣捷勝訴免賠2.5億

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」　無不良嗜好唯一原因曝

勇士多次嘗試交易網羅詹皇　美媒：湖人對巴特勒、庫明加沒興趣

新店大火畫面曝！巷弄內「烈焰吞噬轎車」　住宅陷火海伴爆炸聲

屏東夜釣意外！男開波特船出海落水　警消搜索一夜未獲生死不明

「這場比賽不能輸！」山本由伸6局好投奪勝　談最懊惱一幕

快訊／濺血圖卡「命債命還」恐嚇檢察官　1男1女3罪起訴求刑

全球城市小姐齊聚台南　黃偉哲：展現古都文化魅力

邱泰源拒請辭？　卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本週會完成

巡邏車追撞小巴　佳里警分局：將強化駕駛訓練

快訊／辣椒水噴臉！李正皓電視台外遭襲　士檢火速偵結起訴4嫌

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

社會熱門新聞

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

都更夢碎！　宣明智父子公司遭詐

粉專發文「世壯運禁國旗、五星旗可進場」判免罰

三寶爸偷吃女同事！甜蜜開房27次被抓包

新北當歸鴨連鎖店遭連環攻擊！嫌落網

培根焗烤飯不要培根　新竹白目奧客下場曝

即／李正皓電視台外遭襲　士檢火速起訴4嫌

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

帶孩玩溜滑梯撞見活春宮！高雄家長氣炸

即／天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

更多熱門

相關新聞

拖吊車「螃蟹切3道」畫面曝　2車悚遇人生走馬燈

拖吊車「螃蟹切3道」畫面曝　2車悚遇人生走馬燈

國道1號北向199公里彰化路段昨(23日)下午，有民眾目擊前方的拖吊車打右轉燈，車身卻逐漸往左靠，連跨3個車道後撞上分隔島才停下，相當詭異。警方表示，本案未接獲相關報案，呼籲用路人應隨時注意前方狀態。

彰核三公投結果：26鄉鎮壓倒性同意

彰核三公投結果：26鄉鎮壓倒性同意

核三延役公投！彰化同意票暫領先

核三延役公投！彰化同意票暫領先

清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　找回金飾寶石

清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　找回金飾寶石

不二坊蛋黃酥開放中秋預定！代購1盒飆950

不二坊蛋黃酥開放中秋預定！代購1盒飆950

關鍵字：

彰化女童遺體舌頭

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面