金正恩大餅臉的秘密！日媒記者公開「外婆身世」：非純正白頭血統

▲金正恩的外祖母李孟仁、母親高容姬皆為出身自濟州島的在日朝鮮人。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

北韓領導人金正恩長期被官方塑造為「白頭血統」的繼承人，但近期卻出現動搖政權正當性的說法。日媒前編輯委員五味洋治登上南韓電視台Channel A節目《現在去見面》，揭露他長達10年追蹤金正恩生母高容姬的過程，指出她其實是日本大阪出生的在日朝鮮人後裔。節目更公開金正恩外祖母的照片，與金正恩五官極為相似。

日媒《東京新聞》前編輯委員五味洋治在節目披露，高容姬是金正日的第4任伴侶，1952年在日本大阪出生，童年時在日本度過，直到1962年才跟隨父母移居北韓。她進入萬壽台藝術團成為舞蹈演員後，受到金正日青睞，兩人育有金正哲、金正恩及金與正。然而在北韓內部，高容姬始終被嚴格隱藏，相關訊息幾乎不曾公開。

曾任駐科威特北韓大使館代理大使的柳賢雨受訪時指出，「在北韓，在日朝鮮人出身通常無法取得重要職位。如果金正恩母親的背景曝光，對北韓社會將造成如同核彈般的衝擊。」他強調，金正恩能在20多歲即被立為接班人，唯一的理由就是政權宣傳的「白頭血統」，一旦母親真實身份曝光，恐撼動世襲體制的根基。

▲金正日與其第四任妻子高容姬，高容姬晚年因罹患乳癌而在法國巴黎的醫院病逝。（圖／翻攝自YouTube）

節目同時揭露，高容姬的父親高京澤、母親李孟仁（音譯）均出生於濟州島，日本殖民統治時期前往日本定居，之後在日本育有高容姬。當年日本約有200萬在日朝鮮人，戰後多數返回南韓，但仍有約60萬人因現實考量而留在日本，長期面臨歧視與困境。

北韓當局曾大力宣傳「免費教育、免費醫療」，吸引約9萬名在日朝鮮人遷居北韓，高容姬一家正是其中之一。

節目上最引發討論的是首次公開金正恩外祖母李孟仁的照片。許多來賓看到影像後，驚呼她與金正恩極為相似，特徵同樣是圓潤臉龐。來自慈江道的脫北者鄭有娜（音譯）感嘆，「北韓沒有說『像餅乾模子刻出來』，而是說『像是把奶奶吃下去又吐出來』，相似程度實在驚人。」

五味洋治補充，李孟仁的個性十分豪爽，願意陪伴丈夫遠赴未曾踏足的北韓重新生活，展現堅毅特質。在日朝鮮人活動家朴香秀也說，「在日朝鮮人第一代女性大多因艱苦生活而特別堅韌，從照片上可以感受到同樣的氣質，金正恩的外貌與性格確實與外祖母十分相像。」

節目亦提到，金正恩近年在政治場合頻繁攜妻子李雪主與女兒金主愛亮相，刻意突顯女性角色。五味洋治分析，這背後或許與金正恩對渣男父親金正日的不滿，以及對母親高容姬長年被迫隱藏生活的愧疚感有關。

柳賢雨最後直言，若北韓人民要意識到體制轉變的可能，必須先認清金氏家族「白頭血統」只是虛構神話的事實，「透過揭露高容姬的真實人生，能讓更多人看見這段被掩蓋的歷史，進而動搖北韓體制的根基。」