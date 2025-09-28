台東利稻派出所成充電站！路斷停電4天　村民拿手機、照明排隊

▲利稻派出所開放發電機供村民充電。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

強烈颱風「樺加沙」連日豪雨重創台東縣山區交通與基礎設施，南橫公路台20線霧鹿段因路基遭豪雨沖刷，約60公尺路段崩坍，導致道路中斷。受此影響，利稻地區已停電4天，雖然供水及通訊仍部分可用，但村民手機、手電筒等設備電力耗盡，生活受到嚴重影響。

在此情況下，利稻派出所發揮關鍵作用。所長胡松俊仁於28日，將派出所僅有的發電機搬到所前廣場，並透過村民口耳相傳，邀請大家前來充電。這項舉措立即解決了居民最迫切的需求，使村民能夠與外界保持聯繫，也讓家人安心接獲平安訊息。

胡松俊仁表示，災後村民大多忙於清理家園，停電讓夜間照明和通訊都陷入困境。派出所作為地方安全據點，必須在緊急時刻挺身而出。他強調，警察不僅維護治安與交通，也應在災害時刻成為社區依靠。村民陸續攜帶手機與照明工具前來，秩序井然排隊充電，不少人直呼「真的太及時了」，感謝警方體恤民情。

另一方面，南橫公路霧鹿段因崩坍中斷，造成霧鹿、利稻數百名居民交通受阻。關山工務段已動員人員與機具，先行開闢人行通道，暫時維持物資進出與居民步行往返。台電人員指出，目前災區交通尚未全面恢復，預計30日搶通後，將立即進入山區展開電力復建工程，盡快恢復供電，讓居民生活回歸正常。

關山警察分局強調，颱風考驗雖然嚴峻，但透過派出所即時協助、工務單位搶修及台電投入復建，展現了公部門合力守護山區居民的決心。利稻派出所開放發電機供村民充電，不僅暫解生活困境，更成為社區互助精神的最佳體現。