生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

災區志工都是民眾「看不到政府官員」瘦子表哥開酸：講屁話都下去

▲▼ 。（圖／翻攝自2chill Threads）

▲瘦子表哥到災區幫忙。（圖／翻攝自2chill Threads）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉民宅被灌進大量污泥，大批「鏟子超人」奔往花蓮救災，瘦子表哥「2Chill」也前往災區協助，不過他透露，災區現場根本沒有看到任何政治人物，或是官員，只有人民、國軍，以及一些私人公司的志工，「只要不是在談救災、來出力的，講其他屁話的，都可以下去了。」

「2Chill」在Threads發文，這幾天都在花蓮光復鄉救災，親身參與災區清理，這幾天他在現場看到的多是「國軍、民眾以及私人公司投入支援」，卻未見政府官員的身影，「任何政治人物，我管你什麼藍綠白，只要不是在談救災、來出力的，講其他的屁話，他X的都可以下去了。」

他也提到，如果有民眾自願到光復鄉幫忙，可以在光復火車站前的志工指揮中心登記，「現場會安排你們的工作，缺乏器具的也可以當場領取，請不要漫無目的的在光復街上遊走，既沒效率，也可能妨礙到其他人的工作」，現場資訊混亂，如果有任何疑問，可以詢問警察、居民，「他們從早到晚都在，他們比較清楚喔。」

貼文曝光，兩派網友吵翻，「你說中我的心聲了，我看了3天脆，除了總統來擊掌跟說幹話外，心裡正納悶，為什麼沒有其他官員進入災區」、「沒看到花蓮縣政府的官員嗎？拍完照就走了啊」、「本來就是啊！從頭到尾都是民間進去裡面幫忙」。

不過，多數網友指出，看不到並不代表不存在，「國軍和公務員是政府派的，同事親人是水利署人員，正派駐在當地處理，請理解」、「慈濟那邊說，清理的區塊都是跟政府還有國軍討論出來的，他們每天都有開會整合」、「國軍就是政府的啊，民眾太多稀釋掉官員比例了吧」、「你要總統、副總統、縣長下去鏟土？然後不要規劃、調度救災？」「術業要有專攻啦…叫一些幫不上忙的人過去那裡 也只是造成麻煩」、「北中南各縣市首長都派了一大堆人力，各粉專都有記錄」。

