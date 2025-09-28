聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

▲「陰陽菜單」示意圖。（圖／翻攝遵義市新聞傳媒中心）

記者陳冠宇／綜合報導

專門坑殺外地人！陝西延安一家烤肉店近日被踢爆使用「陰陽菜單」，針對本地人和外地人使用不同版本的菜單，點相同的一頓飯，付款卻相差59元（人民幣，下同；約合新台幣250元）。

《南方都市報》報導，近日，有大陸網友在社群平台發布影片稱，延安寶塔區浪子烤肉店使用「陰陽菜單」，針對本地口音客人和外地口音客人，使用了不同菜單。

「烤麵皮差7塊、烤鍋巴差11塊、羊雜差10塊……一共差了59塊錢」，影片中，店家還表示，「其他人都是我們這兒的老顧客，有時候會給他們打點折」。

9月27日，延安市寶塔區市場監督管理局針對此事發布通報。通報稱，經查，該店在消費者不知情的情況下，對同一菜品設置了不同價格，該行為涉嫌違反法律法規，侵犯了消費者的合法權益。

目前，該店已停業，市監局責令其立即整改，並對該店依法立案，列為重點監管對象。

▼陝西延安烤肉店使用「陰陽菜單」。（圖／翻攝南方都市報）

此前，內蒙古呼倫貝爾一家火鍋店也被踢爆「缺斤少兩」、使用「陰陽菜單」，羊圍脖價差高達100元（約合新台幣425元）。

《九派新聞》8月報導，有大陸網友爆料稱，自己和本地朋友前往呼倫貝爾海拉爾區一家火鍋店，分兩桌就餐，期間通過菜單和詢問發現，招牌羊圍脖遊客價格為298元，而本地人價格為198元，相差100元。

除此之外，該網友對標註三斤二兩的羊圍脖進行稱重，發現只有兩斤四兩，朋友菜品也存在相同情況。隨後，店主與該名網友在交涉過程中承認有當地價，同時表示該店和旅行社存在合作關係，對於就餐的遊客全部免單。

該名網友最後要求「退一賠三」，並將這些錢用於公益。

▼呼倫貝爾火鍋店的「陰陽菜單」。（圖／翻攝九派新聞）