　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

▲▼陰陽菜單，坑殺觀光客示意圖。（示意圖／翻攝遵義市新聞傳媒中心）

▲「陰陽菜單」示意圖。（圖／翻攝遵義市新聞傳媒中心）

記者陳冠宇／綜合報導

專門坑殺外地人！陝西延安一家烤肉店近日被踢爆使用「陰陽菜單」，針對本地人和外地人使用不同版本的菜單，點相同的一頓飯，付款卻相差59元（人民幣，下同；約合新台幣250元）。

《南方都市報》報導，近日，有大陸網友在社群平台發布影片稱，延安寶塔區浪子烤肉店使用「陰陽菜單」，針對本地口音客人和外地口音客人，使用了不同菜單。

「烤麵皮差7塊、烤鍋巴差11塊、羊雜差10塊……一共差了59塊錢」，影片中，店家還表示，「其他人都是我們這兒的老顧客，有時候會給他們打點折」。

9月27日，延安市寶塔區市場監督管理局針對此事發布通報。通報稱，經查，該店在消費者不知情的情況下，對同一菜品設置了不同價格，該行為涉嫌違反法律法規，侵犯了消費者的合法權益。

目前，該店已停業，市監局責令其立即整改，並對該店依法立案，列為重點監管對象。

▼陝西延安烤肉店使用「陰陽菜單」。（圖／翻攝南方都市報）

▲▼陝西延安一家烤肉店使用「陰陽菜單」。（圖／翻攝南方都市報）

此前，內蒙古呼倫貝爾一家火鍋店也被踢爆「缺斤少兩」、使用「陰陽菜單」，羊圍脖價差高達100元（約合新台幣425元）。

《九派新聞》8月報導，有大陸網友爆料稱，自己和本地朋友前往呼倫貝爾海拉爾區一家火鍋店，分兩桌就餐，期間通過菜單和詢問發現，招牌羊圍脖遊客價格為298元，而本地人價格為198元，相差100元。

除此之外，該網友對標註三斤二兩的羊圍脖進行稱重，發現只有兩斤四兩，朋友菜品也存在相同情況。隨後，店主與該名網友在交涉過程中承認有當地價，同時表示該店和旅行社存在合作關係，對於就餐的遊客全部免單。

該名網友最後要求「退一賠三」，並將這些錢用於公益。

▼呼倫貝爾火鍋店的「陰陽菜單」。（圖／翻攝九派新聞）

▲▼呼倫貝爾市一家火鍋店的「陰陽菜單」。（圖／翻攝九派新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6歲女童近況曝！老鼠也救出　網暖哭：間接救了妹妹
誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名
弟弟百日！陸軍士官長放棄請假「災區需要我」
獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到
趙露思新戲遭于朦朧案牽連！　網怒抵制
堰塞湖最新空拍曝！　維持紅色警戒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婆婆「酒泡奶粉」餵滿月嬰　媳婦嚇壞「再也不敢讓長輩顧」

旅遊也躺平！　陸青年流行「窩囊遊」　追求「最大心理舒適」

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

中國投3億元　與聯合國建立「南南發展支持機制」

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

陸中秋、十一連假8天　單日客流高峰估3.4億人次

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

中國民航業反內捲成效有限　旺季票價年減6.4%

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

婆婆「酒泡奶粉」餵滿月嬰　媳婦嚇壞「再也不敢讓長輩顧」

旅遊也躺平！　陸青年流行「窩囊遊」　追求「最大心理舒適」

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

中國投3億元　與聯合國建立「南南發展支持機制」

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

陸中秋、十一連假8天　單日客流高峰估3.4億人次

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

中國民航業反內捲成效有限　旺季票價年減6.4%

工作10年終於買房　裝潢要找設計師嗎？過來人給建議

趙露思大逆襲！新戲零宣傳開播創驚人紀錄　公司突「包場力挺」傳和解

國道七號2030年完工　專家：房市助攻效果有限

不認國民黨主席支持郝龍斌　洪秀柱：我挺謀求兩岸統一的人選

35元「假伏特加」奪命！俄25人喝下中毒身亡　幼兒園女師被捕

AI生成大威脅...聲優緒方惠美籲：過世後仍盼大家記住活生生的我

「花蓮6歲女童」近況曝光　老鼠陪一夜重生！網暖哭：間接救了妹妹

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

魔鷹大巨蛋炸裂第25轟　全壘打榜與林安可拉開3轟差距

陳芳語穿太低胸！一彎腰…超兇上圍根本包不住 事業線全看光

【鏟子超人注意！】花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

大陸熱門新聞

登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

杭州西湖驚現機器魚　能打撈遊客手機、錢包

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

上不了飛機！陸客「10分鐘吃7斤榴蓮」：放屁都是榴蓮味

陸前首富王健林遭「限制高消費」

綠帽男製「68頁PPT」爆料妻外遇還染HPV

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

「中國第一爛尾樓」華麗轉身 全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

千萬網紅帶貨翻車　老闆砸128萬銷量竟掛零

陸中秋、十一連假　單日客流高峰3.4億人次

更多熱門

相關新聞

馬籍觀光客成跨國車手　環島領錢藏遭彰警活逮

馬籍觀光客成跨國車手　環島領錢藏遭彰警活逮

一名馬來西亞籍25歲洪男子以觀光名義來台，卻背著空背包全台走透透，專門在各地ATM提領詐騙贓款。日前在彰化北斗鎮提款時因形跡可疑，民眾報警抓人，洪男見到員警立刻拔腿狂奔，當場被搜出剛領出的12萬元現金，警詢後依涉詐欺及洗錢罪嫌送辦。

灌籃高手平交道亂象多　鎌倉市出手設拍照區

灌籃高手平交道亂象多　鎌倉市出手設拍照區

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」

夜市買什麼最容易被宰？大票狂點名「1攤位」

日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死

日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死

陸客「京都街頭遭砍」！兇手落網：也是中國人

陸客「京都街頭遭砍」！兇手落網：也是中國人

關鍵字：

陰陽菜單觀光客

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

《黑澀會》薔薔真的脫光！

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面