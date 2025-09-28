航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

▲龍江航空，非當事班機。（圖／翻攝黑龍江日報）

記者陳冠宇／綜合報導

搭飛機遇到延誤不稀奇，但如果班機突然「提前」15小時起飛呢？大陸龍江航空近日一架由哈爾濱飛往呼倫貝爾的飛機，竟從原定的晚間9點55分，大幅提前至清晨6點10分起飛，令旅客措手不及。更傻眼的是，客服竟然說沒有賠償。

綜合陸媒報導，周姓女子原本計劃乘坐9月26日龍江航空由哈爾濱飛往呼倫貝爾海拉爾的LT4391航班，原定起飛時間為21點55分。然而，從周女士分享的訂單截圖可以看到，平台訊息顯示：「航空公司通知，起飛時間提前15小時45分鐘。原航班起飛時間由21點55分調整至6點10分。」

周女直言，「經歷過不少航班延誤，第一次遇到航班要提前15個小時起飛，感覺挺離譜的。」

從相關平台查詢確認，該航班計劃起飛時間確實從9月26日21點55分調整至6點10分，實際於26日早上6點24分起飛。

周女表示，這一變動對她的行程影響很大，「因為我並不住在哈爾濱，航班改到一大早，意味著我必須提前一天趕到哈爾濱住宿」，最終，她選擇改搭其他航班。

隨後，記者就此事聯繫了龍江航空，客服人員稱，確有其事，「這是因為航班計劃調整起飛時間。9月18日通知航班改時間，9月26日正式執行，一直到10月25日都是這樣，之前曾給乘客的預留手機號發過調整通知」。

客服人員還表示，「之後進入下一個航季，暫時還不確定後續調整計劃。遇到類似突然調整提前起飛的情況，沒有賠償政策，可全額退票或免費改簽其他日期」。

