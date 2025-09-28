　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

▲▼陸黑心「假鑽石」其實是莫桑石或合成立方氧化鋯。（圖／翻攝央視）

▲大陸黑心「假鑽石」其實是莫桑石或合成立方氧化鋯。（圖／翻攝央視，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

近年人工製造的「培育鑽石」因價格親民而受到關注，儘管如此，一顆一克拉的培育鑽石市價仍需1000元（人民幣，下同）左右。然而，在大陸眾多電商平台和網路直播間中，竟然出現大量標價僅一、兩百元的「超低價培育鑽石」，這些產品最後被證實大多為廉價的莫桑石或合成立方氧化鋯，前者一克拉20元、後者更只要0.5元（約合新台幣2元）。

央視報導，在電商平台上，許多附帶精美圖片及各種鑑定證書的所謂「培育鑽石」飾品，售價僅數十元至一、兩百元。有商品宣稱「層層把控、百裡挑一」的高品質培育鑽石，一克拉僅需165元，甚至有兩克拉帶證書的銀戒托培育鑽石首單只賣98元。

然而，真正的培育鑽石一克拉價格通常在1000元左右。江蘇省東海縣的商戶坦言，「在網上賣100多元肯定是假的，不可能是培育鑽石」。該商戶指出，即使是培育鑽石，一克拉的工費就要200多元。

既然真正的培育鑽石價格不便宜，這些網路上晶瑩剔透的廉價產品究竟是什麼？調查發現，這些低價假鑽主要有兩種替代品：莫桑石與合成立方氧化鋯。

莫桑石是一種人工合成的碳化矽晶體，成分與鑽石不同，但因硬度和色澤接近鑽石，常被切割成類似鑽石的57面體，並廣泛用於製作戒指或項鏈等飾品。商戶坦言，為了提升銷量，店家往往會稱它為「莫桑鑽」

商戶透露，這種銀戒托莫桑石戒指批發價約在60元上下，隨後被直播間包裝成「培育鑽石」出售。

▲▼陸黑心「假鑽石」其實是莫桑石或合成立方氧化鋯。（圖／翻攝央視）

▲假鑽石。

除了莫桑石，許多直播間還會用成本更低的「合成立方氧化鋯」來冒充培育鑽石。廣西梧州是全球最大的合成立方氧化鋯加工基地，當地的商戶表示，品質較低的一克拉合成立方氧化鋯批發價只需要0.5元。

記者在電商平台購買兩枚單價約150元的號稱「培育鑽石」戒指送去檢測後證實，兩枚戒指都是合成立方氧化鋯，且戒托都非純銀。據報導，這兩枚戒指的生產成本都不到3元，屬於較為劣質的仿品。

儘管是假貨，部分商戶還能自行製作「鑑定證書」，還能將假證書編號用雷射打在產品腰圍上，塑造出鑽石的特別標識：腰碼。而在網路平台上，各類打著「國家實驗室認可」、「國家計量認證」等權威標識的證書也僅需幾元就能買到。

▼假鑽石的仿冒「鑑定證書」。（圖／翻攝央視）

▲▼陸黑心「假鑽石」其實是莫桑石或合成立方氧化鋯。（圖／翻攝央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情
驚見「蜷曲女屍」！疑遭黑水破門捲出　特搜員鼻酸
吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯塞爆畫面曝光
男星救災「突被通知水要來了」！　逃竄畫面曝
罹難者慰問金加碼至100萬！　傷患25萬、房屋損壞再加10萬
快訊／再傳潰堤！大喊快跑逃離畫面曝　縣府急說明
賴清德下令：再增派兵力投入　中秋節前完成清淤
退休校長過世「隔天家裡被沖毀」　嬤泣：還沒出殯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

陸中秋、十一連假8天　單日客流高峰估3.4億人次

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

中國民航業反內捲成效有限　旺季票價年減6.4%

杭州西湖驚現機器魚　能打撈遊客手機、錢包

陸前首富王健林遭「限制高消費」　禁搭飛機、住星級酒店

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂...醫護全錯愕

登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

陸中秋、十一連假8天　單日客流高峰估3.4億人次

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

中國民航業反內捲成效有限　旺季票價年減6.4%

杭州西湖驚現機器魚　能打撈遊客手機、錢包

陸前首富王健林遭「限制高消費」　禁搭飛機、住星級酒店

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂...醫護全錯愕

登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

台南市馳援花蓮清淤與物資支援　黃偉哲：攜手共渡難關

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

香港氫燃料洗街車上路　所需電池量比純電車少

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

花蓮汽車墳場曝！災民怨拖吊報廢車遭收5千　業者曝：找縣府免費

0923聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情

把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間

鄰長曝災區70位老人家領不到便當！花蓮縣府：由3系統機動供應

知名品牌養生壺爆炸！　一歲孩童全身40％大面積燙傷

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

大陸熱門新聞

登5588公尺雪山為拍照墜崖亡！　領隊解安全繩丟性命

怕看牙！小女孩瞬間變「蜘蛛人」爬到診間門頂

上不了飛機！陸客「10分鐘吃7斤榴蓮」：放屁都是榴蓮味

杭州西湖驚現機器魚　能打撈遊客手機、錢包

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

陸前首富王健林遭「限制高消費」

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

綠帽男製「68頁PPT」爆料妻外遇還染HPV

「中國第一爛尾樓」華麗轉身 全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

2019年至今已有1.1萬港澳人士定居台灣

千萬網紅帶貨翻車　老闆砸128萬銷量竟掛零

陸孕婦遭黑熊咬住頭　裝死逃過一劫

雷軍2025年度演講 揭小米3nm芯片夢！一次投片就成功

更多熱門

關鍵字：

假鑽石莫桑石合成立方氧化鋯

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《黑澀會》薔薔真的脫光！

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

賑災基金會：捐款直接撥給災民

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面