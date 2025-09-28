陸黑心「假鑽石」還附鑑定證書　一克拉成本最低僅2元

▲大陸黑心「假鑽石」其實是莫桑石或合成立方氧化鋯。（圖／翻攝央視，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

近年人工製造的「培育鑽石」因價格親民而受到關注，儘管如此，一顆一克拉的培育鑽石市價仍需1000元（人民幣，下同）左右。然而，在大陸眾多電商平台和網路直播間中，竟然出現大量標價僅一、兩百元的「超低價培育鑽石」，這些產品最後被證實大多為廉價的莫桑石或合成立方氧化鋯，前者一克拉20元、後者更只要0.5元（約合新台幣2元）。

央視報導，在電商平台上，許多附帶精美圖片及各種鑑定證書的所謂「培育鑽石」飾品，售價僅數十元至一、兩百元。有商品宣稱「層層把控、百裡挑一」的高品質培育鑽石，一克拉僅需165元，甚至有兩克拉帶證書的銀戒托培育鑽石首單只賣98元。

然而，真正的培育鑽石一克拉價格通常在1000元左右。江蘇省東海縣的商戶坦言，「在網上賣100多元肯定是假的，不可能是培育鑽石」。該商戶指出，即使是培育鑽石，一克拉的工費就要200多元。

既然真正的培育鑽石價格不便宜，這些網路上晶瑩剔透的廉價產品究竟是什麼？調查發現，這些低價假鑽主要有兩種替代品：莫桑石與合成立方氧化鋯。

莫桑石是一種人工合成的碳化矽晶體，成分與鑽石不同，但因硬度和色澤接近鑽石，常被切割成類似鑽石的57面體，並廣泛用於製作戒指或項鏈等飾品。商戶坦言，為了提升銷量，店家往往會稱它為「莫桑鑽」

商戶透露，這種銀戒托莫桑石戒指批發價約在60元上下，隨後被直播間包裝成「培育鑽石」出售。

▲假鑽石。

除了莫桑石，許多直播間還會用成本更低的「合成立方氧化鋯」來冒充培育鑽石。廣西梧州是全球最大的合成立方氧化鋯加工基地，當地的商戶表示，品質較低的一克拉合成立方氧化鋯批發價只需要0.5元。

記者在電商平台購買兩枚單價約150元的號稱「培育鑽石」戒指送去檢測後證實，兩枚戒指都是合成立方氧化鋯，且戒托都非純銀。據報導，這兩枚戒指的生產成本都不到3元，屬於較為劣質的仿品。

儘管是假貨，部分商戶還能自行製作「鑑定證書」，還能將假證書編號用雷射打在產品腰圍上，塑造出鑽石的特別標識：腰碼。而在網路平台上，各類打著「國家實驗室認可」、「國家計量認證」等權威標識的證書也僅需幾元就能買到。

▼假鑽石的仿冒「鑑定證書」。（圖／翻攝央視）