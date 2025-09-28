誆包養少女會送手機！住家頂樓激戰完放生北捷　已婚運將慘了

▲桃園一名逃家少女慘被騙砲後丟包台北捷運。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

台北45歲已婚陳姓司機在交友軟體認識少女萱萱(化名)，知道她想逃家，便開車到桃園把萱萱載回台北住家頂樓激戰，原本講好會提供她食宿和手機，完事後卻直接將她丟包到捷運站，被萱萱的母親得知後告上法院。全案經士林地院審理，法官審酌陳男已和被害人達成調解，依他違反兒童及少年性剝削防制條例，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。全案又上訴，二審法官發現陳男根本還沒賠償，撤銷原判決，改處8月徒刑，不能易科罰金。可上訴。

判決指出，陳男於2021年10月25日上午，在交友軟體上認識未滿16歲少女萱萱，得知她想逃家、正尋求包養後，便以提供食宿、送手機為代價，開車前往桃園將萱萱載回台北住家，在頂樓激戰一番。沒想到陳男完事後不履行承諾，直接把萱萱丟包在捷運站棄之不顧。萱萱的母親得知，怒前往警局報案。

陳男到案後坦承犯行，供稱案發前萱萱說自已17歲，兩人相約在桃園市某高中附近超商見面，當日萱萱穿著連身洋裝，並未穿著校服。

一審法官認為，陳男在本案前有加重竊盜案前科，素行不佳，審酌案發時他主觀上認為萱萱為16至18歲，依較輕罪名論處，且陳和被害人已達成調解並賠償完畢，依他違反兒童及少年性剝削防制條例，處6月徒刑，可易科罰金18萬元。

雙方再上訴，二審法官發現陳男還沒賠償，因而撤銷原判決，審酌陳男為白牌車司機，還有1名未成年子女要扶養等情，改處他8月徒刑，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。