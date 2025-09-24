櫻花妹買醉搭計程車「找司機談心」！　反遭72歲運將硬上性侵

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名72歲計程車司機涉嫌在投幣停車場內性侵一名20多歲的酒醉女乘客，因此被逮。當時被害女子因喝醉酒心情不佳，對司機傾訴心事，甚至透露「想死」等負面情緒，沒想到嫌犯竟然直接將車開往人煙稀少處，性侵被害人。

根據FRIDAY報導，埼玉縣草加市這名72歲計程車司機中村政和，5月15日深夜涉嫌在東京足立區某投幣停車場內，對一名20多歲醉酒女乘客伸出狼爪，17日被警視廳竹之塚警署以不同意性交罪名逮捕。

案發當時受害女子搭乘由中村政和駕駛的計程車返家，處於酒醉狀態的她，因心情不佳，搭車過程中開始向司機傾訴心事，途中曾透露「想死」等負面情緒。然而嫌犯聽到後，原本應直接前往目的地，卻在接近被害人住家附近時，故意將車子開往人煙稀少的投幣停車場。

根據調查，中村政和停車後主動表示，「我可以再多聊一下。」隨後從駕駛座移至後座，一邊說著「像妳這樣可愛的女孩不該尋死」等，假裝提供人生諮詢，一邊趁機性侵被害女子。

被害女子事後向警方表示，「我害怕如果大聲求救，不知道會遭受什麼更嚴重的傷害，所以不敢反抗。」直到返家後，她才向親人求助，家屬隨即報警，案件才因此曝光。

面對警方偵訊，中村政和坦承犯行但卻狡辯稱，「這些行為確實都是我做的，但我以為對方也同意了。」主張雙方是合意性交。不過他17日仍被依不同意性交罪嫌逮捕，18日移送檢方偵辦。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。