膽大男北檢前偷車再進法院洽公　被逮掰：想給不拔鑰匙人教訓

▲中正一警方日前在法院內逮捕涉嫌竊車的王姓慣竊。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市一名竊盜前科累累的王姓男子（57歲）聲稱不滿看到路旁有人停機車卻未拔鑰匙，「要給他們一個教訓」，心生歹念順手騎走他人機車，結果短短1小時內就被警方逮捕送辦。警方表示，轄區介壽路派出所在8月11日11時22分獲報：一民眾把機車停放於中正區博愛路172-1號前（北檢第二辦公室）的停車格，因忘了拔鑰匙，返回時發現愛車不翼而飛，民眾立即報案。警方調閱監視器，發現歹徒11時53分騎走該車，並先後將車輛停放於博愛路另一側與延平南路192巷口，隨後徒步走進台北地方法院洽公。

警方根據監視器影像特徵循線追查，派警員到台北地方法院內搜尋，一會便在「為民服務中心」逮捕正在洽公的王男。王男落網後供稱，因看見車主未拔鑰匙，一時起意騎走，就是想給不拔鑰匙的民眾「一個教訓」，未料犯行全被監視器掌握，警方認為王是前科累累的轄內慣竊，教訓說應是王男脫罪藉口。

警訊後依《刑法》竊盜罪嫌，將他移送台北地檢署偵辦。中正一警方提醒，民眾停放車輛務必確認鑰匙取下並妥善保管，以免財物受損，並呼籲若發現可疑人車，應立即撥打110報案，警方將迅速到場依法嚴辦。

