慣竊太囂張！闆娘帶狗尿尿遭竊4千元　店家怒PO影像抓賊

▲桃園市桃鶯路一帶店家最近頻傳竊案，業者怒PO竊賊影像在臉書《桃園爆報》上，籲請店家與住戶留意。（圖／翻攝《桃園爆報》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃鶯路一帶最近頻傳竊盜案，業者昨（8）日在臉書《桃園爆報》上PO出一段影像，一名男子打開上鎖店家潛入行竊，即便店內裝置監視器，甚至遇到客人上門，該男子依然從容偷走店家錢包與櫃台裡錢財騎乘自行車離開；桃園警方指出，已鎖定有多項竊盜前科李姓男子全力追緝中。

▲竊嫌潛入店內找尋值錢物品。（圖／翻攝臉書《桃園爆報》）

臉書《桃園爆報》有網友PO文：「非常悠閒的偷竊慣犯，不知羞恥！出沒桃園一帶，看到監視器還不慌不忙！晚上約莫20：20分時，這位偷竊犯行經桃鶯路，那時老闆娘帶狗狗去對面尿尿，玻璃門有上鎖，他把玻璃門推開行竊，拿走老闆娘錢包裡的錢以及櫃檯裡的現金，損失4000元左右，櫃檯就放著監視器螢幕，知道有監視器還下手拿錢，十分大膽！看起來也沒有想離開的想法，還想繼續行竊，剛好有2位外籍客人進來，他看到有人才悄悄的離開，往桃鶯路橋離開。」

▲桃園警方最近加強對桃鶯路一帶店家查訪巡邏。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局指出，根據監視畫面顯示，竊嫌趁店家人員外出潛入店內，竊取財物後逃逸，警方接獲報案後立即依規定受理，並積極調閱週邊監視器，目前已鎖定竊嫌為51歲的李姓男子，警方查出，李姓男子擁有多次竊盜前科，行竊地點桃園、八德、龜山等地區，目前已掌握相關線索全力追緝到案，已加強周邊區域巡邏，呼籲民眾財物切勿露白，以免宵小覬覦。