東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場

▲由於警方加強取締，許多站壁女子改到大久保公園附近的旅館街攬客。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京新宿歌舞伎町大久保公園被稱為「流鶯一條街」，許多賣淫女子會在此站壁招攬買春客，然而由於當地警方加強取締賣淫行為，使得站壁櫻花妹發展出越來越多的攬客方式，例如從站著攬客改為坐著等客，甚至是相互用手機通報巡邏警車位置，等警察離開後再重回現場，增加取締難度。

根據《每日新潮》報導，大久保公園從多年前開始成為賣淫女子的攬客地點，甚至因此成為「當地特色」，警方近年積極打擊買春賣淫行為，不但在當地加強巡邏，還會與當地町內會合作甚至張貼「請勿在此處會面」的相關告示牌。

根據知名作家國友公司觀察，這些女性為了不被警方注意，現在幾乎都是彼此間隔著坐在地上等待客人上門。「單純來說，站著容易被警察或輔導員盤查，所以最近坐著成為主流。」

報導指出，雖然大久保公園因為警方加強取締，站壁女人數略有下降，但是一旦深夜，仍能看到許多賣淫女子坐在路邊等候客人上門。

警方3月請新宿區政府協助拆除公園北側護欄，使得這些女性無法再靠在護欄上等待客人上門，因此進一步「進化」了攬客方式，將目標轉往公園旁的旅館街，甚至出現賣淫女直接背靠飯店牆壁攬客的大膽行為。賣淫女子坐在飯店外等待客人上門，一旦談妥價格，兩人便迅速進入飯店。

此外，儘管警車經常在附近巡邏，但是站壁女會透過手機分享資訊，只要警車一來就瞬間鳥獸散，等警車離開後又重新回到原位。這種貓捉老鼠的攻防戰，從深夜持續到天亮。儘管警方加強取締，人數略有減少，但這種新型態的性交易模式仍在歌舞伎町持續上演。