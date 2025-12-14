美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國軍方指出，美國與敘利亞部隊組成的車隊13日在敘利亞中部遭遇伏擊，造成2名美國陸軍士兵與1名平民口譯員共3人死亡，另有3名美軍人員受傷。美國總統川普表示，將對這起疑似由伊斯蘭國發動的攻擊進行報復。

路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，這起攻擊發生在敘利亞中部城鎮巴邁拉（Palmyra），當時美國與敘利亞部隊正在與當地重要人士接觸。一名槍手單獨行動，向車隊發動攻擊，造成重大傷亡。

川普在白宮向媒體表示，「這是伊斯蘭國（Islamic State）發動的襲擊」，並向3名罹難者致哀。他補充說，另有3名受傷的美軍士兵「情況看起來不錯」。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）隨後在社群媒體發文指出，聯軍夥伴已經擊斃涉案的攻擊者。伊斯蘭國方面目前尚未正式宣稱犯案，但一名美國高階官員透露，初步評估顯示，攻擊者極可能隸屬這個激進組織。該名官員也指出，案發地區並不在敘利亞政府的實際控制範圍內。

敘利亞國營新聞社（SANA）引述一名安全事務消息人士的說法報導，這起攻擊另造成2名敘利亞軍人受傷，美方直升機已將傷者撤離至位於敘利亞坦夫（Al-Tanf）地區、靠近伊拉克邊境的美軍基地。

法新社則報導，敘利亞內政部今天稍晚表示，敘方先前曾向美國主導的反伊斯蘭國聯盟示警，指出該武裝組織的戰士可能策畫攻擊行動。敘利亞內政部發言人巴貝（Anwar al-Baba）告訴國營電視台，沙漠地區的內部安全指揮部曾事先通報盟軍相關風險，但聯盟部隊未充分採納敘方關於伊斯蘭國可能滲透的警告。

這起事件發生前約1個月，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）曾訪問白宮，敘利亞並宣布與美國主導的反伊斯蘭國聯盟簽署政治合作協議，顯示雙方在安全合作上的最新進展。