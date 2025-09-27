台南做工行善團連假不休修繕後壁弱勢戶　趙卿惠到場慰勞

▲台南市勞工局「做工行善團」教師節連假持續為弱勢修繕房屋，副市長趙卿惠帶隊慰勞志工，現場送上月餅與飲品致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」持續秉持「繕不停歇」精神，教師節連假第一天仍啟程替弱勢族群修繕房舍，27日清晨，志工們前往後壁區上茄苳進行修繕工程，本週多個工會輪番接力，期盼在最短時間內完成，讓弱勢家庭擁有安定的住所。

副市長趙卿惠帶著月餅、點心與飲品，陪同參議方澤心、區長李至彬及里長黃崑茂前往現場，慰勞志工辛勞，並關懷案主及剛完成修繕的第308戶家庭，給予高度肯定。

勞工局指出，本次修繕案的案主76歲郭先生，獨居，配偶已過世且為重度身障者，屬中低收入戶，無力自行處理老舊房屋問題。其住屋在丹娜絲颱風後損壞嚴重，生活環境惡化，經「做工行善團」會勘後立即啟動修繕計畫，並由各工會分工合作。現場亦有大台南總工會會務人員送來水煎包與碗粿慰勞志工，讓施工氣氛更添溫暖。

此次修繕由電氣工會率先完成斷電與臨時電架設，泥水工會接手拆除屋頂與天花板，再由區公所與清潔隊協助清運。電子加工工會頂著風雨完成屋頂鐵厝搭建，今日則由電氣工會進行管路配置，明（28）日泥水工會將進行填縫與地板抹平，後續還有木工、電氣、油漆等工會接力，逐步改善案主的居住環境。

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」志工展現柔軟愛心與傳承精神，本週更有家庭志工加入：大台南總工會監事林文一與妻子、電氣工會陳文加與蔡桂芳，以及泥水工會父子檔陳克銘、陳柏融。家人攜手投入公益，更突顯社會的善循環。

市長黃偉哲特別感謝志工假期不畏辛勞，用汗水換來弱勢族群安心居住的環境，讓「希望家園」的理念在台南落實。