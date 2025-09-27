網路惡意造謠賴清德勘災實況　郭雅慧還原闢謠：哪裡有嘲笑？

▲總統賴清德赴花蓮關心堰塞湖受災居民與慰問協助災後復原的國軍官兵。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，在搶救的同時，有許多不實的假訊息、斷章取義畫面不斷湧出，引發社會討論。對此，總統府發言人郭雅慧今（27日）在社群平台Threads上闢謠，強調台灣社會的良善互助，不該被網路惡意中傷與斷章取義而影響。她說，賴總統要表達的，是中央會傾全力幫助花蓮、跟花蓮鄉親站在一起，「大家都是花蓮人」。

郭雅慧表示，賴總統日前到花蓮關心災情、拜訪淨水廠附近的和平街慰問居民，面對面加油打氣。但總統人還在花蓮，網路上卻出現一連串假消息，謊稱總統嘲笑小男孩臉上有污泥，「一般常識都知道不可能這樣說」。

從畫面可以看到，賴清德親切問候小朋友，「哇，這麼勤勞，整個臉弄到黑麻麻」、「你有沒有幫助你媽媽？有喔？你好乖」。郭雅慧反問，「真相是哪裡有嘲笑？總統只是簡單問句打招呼，稱讚小小年紀這麼貼心幫忙整理」。

接著郭雅慧說，造謠訊息還不只一個，惡意網友攻擊總統在災區笑得開心，「各位，看看和平街災民是這樣打招呼的」。但根據畫面，災民幫賴清德打氣「總統你要加油」、「總統也辛苦了」，與災民互動也相當熱烈。

此外，賴清德還向災民解釋，國軍會先處理外面，處理到段落後就到裡面幫忙；災民聽到國軍會幫忙家裡清淤，開心直言，「裡面喔？感恩、感恩、感恩，這句話讚，讚、讚、讚、讚」。

郭雅慧直言，花蓮鄉親的溫暖相迎總統回之以理，卻被有心網友截取寒暄的一句話、一秒鐘的表情，故意帶風向抵毀形象。郭指出，賴總統真正要表達的，是現在大家都是花蓮人、沒有分彼此，中央會傾全力幫助花蓮、跟花蓮鄉親站在一起，迅速恢復正常生活，中央會義無反顧跟花蓮縣政府合作。