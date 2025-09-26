　
生活

12生肖10月運勢　屬牛小心肩頸痠痛、屬豬注意交通事故

屬牛的人10月份應小心落枕。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲屬牛的人10月份應小心落枕。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

2025年倒數3個月，「感應占卜師」王妙坤老師就以多年的命理經驗，分析2025年10月份12生肖的整體運勢，並給出幸運數字、吉祥方位供參考。

●生肖鼠

幸運數字：15　吉祥方位：東方

屬鼠的朋友在10月份，運勢上會有些波動，特別是人際關係上，要多謹慎小心，與同事或朋友之間相處時，切勿太過於傲慢、高調，一句無心的話很有可能就會引起誤會，招致他人的不滿和攻擊，讓人莫名其妙的被排擠，因此說話時要三思，就能避掉這些問題。而在投資理財上能有不錯的發揮，建議多看相關資訊、請教他人，就能很快找到方向，本月的投資成績上也會有很漂亮的收穫。

●生肖牛

幸運數字：29　吉祥方位：西北方

屬牛的朋友10月份感情運勢非常不錯，個人魅力提升，能夠吸引到異性的注意，特別是單身的朋友，應該要大方主動、多參加社交活動，嘗試表現自我，不要躲在角落，就有機會得到異性的青睞、認識心儀的對象，但要記得潔身自愛，不要到處拈花惹草，以免產生情感糾紛，造成困擾。在健康上要多注意肩頸的問題，有空多活動一下，放鬆肌肉，也注意睡姿，避免落枕情況發生。

●生肖虎

幸運數字：2　吉祥方位：南方

屬虎的朋友在10月份，工作運勢非常不錯，雖然也會有工作壓力，以及繁忙的時候，但自身思緒靈活、頭腦清晰，能快速找到處理方式，並解決問題，若能好好努力、持之以恆，非常有機會得到主管的喜愛，成為未來升職加薪或是重點培養的人選，但記得要謙虛，不要傲慢，在工作上才能更順遂。雖然本月財運普通、無大財入，也沒有破財的情況，建議在理財上以保守為主，不要有太多額外的想法。

●生肖兔

幸運數字：45　吉祥方位：東南方

屬兔的朋友在10月份容易有焦慮，或有心情不順的情況，大多是由於工作事務繁忙所帶來的壓力，然本月屬於穩定提升的運勢，因此在月中後很多事情都會步上軌道，慢慢地解決，心情也會逐漸開朗，所以在面對挑戰時，不要氣餒，慢慢一步步的去處理，自然而然就能看到努力的成果。感情上有機會與過去的戀人重新連繫上，可能擦出火花，但自己要多衡量，雙方的關係是否仍適合發展，不要被慾望沖昏頭。

●生肖龍

幸運數字：10　吉祥方位：西方

屬龍的朋友10月份在工作上容易遇到瓶頸，讓人難以處理和解決，並造成脾氣暴躁和失去耐心的情況，嚴重時可能萌生退卻離職的心態，建議要心平氣和面對，過於浮躁只會讓問題更棘手，不要悶在心裡，可以尋求同事的協助，自然會得到幫忙，只要能熬過這些關卡，就會大幅提升經驗值，讓自己變得更茁壯。在情感方面，有機會認識新的異性，但不要太過衝動，投入太多感情，要先多相處和觀察。

●生肖蛇

幸運數字：17　吉祥方位：北方

屬蛇的朋友10月份運勢很不錯，生活上較為愜意，沒有太多的煩惱，容易有享樂的情緒，特別是在飲食上，可能會吃得太多、太好，造成腸胃問題、體重上升，建議要控制飲食，切勿過於放縱，也可以趁此平順的時候，多充實自己，多學習新事物，不要虛度光陰。在感情運勢上較為平淡，沒有太多的新鮮事發生，建議先把心放寬，對於異性不要有太多的幻想，以平常心面對相處就好。

●生肖馬

幸運數字：22　吉祥方位：西北方

屬馬的朋友在10月份，是豐收的一個月，工作上會有許多新的機會和挑戰，一定要好好把握，不要有偷懶的心，只要願意努力付出，就會看見突破性的發展，得到成功的果實；另外記得保有良好的人際關係，在需要時將會得到貴人相助，讓人更加順風順水。本月財運大多來自於正財，所以要把心思放在工作上，在投資的部分，最好不要衝動，觀望為宜，否則恐怕會因投資失利而破財。

●生肖羊

幸運數字：6　吉祥方位：南方

屬羊的朋友在10月份，工作與生活上的狀態將逐漸提升，很多過去無法解的困難問題，能在本月一一化解，但切記不要急躁，要多聽各方意見、參考長輩的經驗，須按部就班的去處理，期間也會出現契機，可以好好掌握，能開啟一條新的發揮道路，讓人在工作或生活上，得到不同的選擇。健康方面，要注意呼吸道的問題，本月容易有傷風感的情況發生，小心氣候變化、日夜溫差等，就能避開發燒感冒的情形。

●生肖猴

幸運數字：42　吉祥方位：東北方

屬猴的朋友10月份在工作上容易有糾紛的情況，一不小心就會與人發生摩擦衝突，需多注意合約細節，以免有責任歸屬的問題，若與人合作時，也要謹慎面對，不要因為自己粗心大意，導致利益受損，基本上本月在做事態度上不可大意，只要多一點機靈，就能少一分損失。感情上的運勢不錯，能與另一伴平順發展，若是單身者，也有不錯的機緣，能夠認識到適合的對象，可以多加交流相處。

●生肖雞

幸運數字：27　吉祥方位：北方

屬雞的朋友在10月份，運勢屬於平順狀態，職場上表現穩定，許多事務都能有良好的表現，與同事間也能相處和諧，互相幫助，並得到主管的信賴和肯定，在這順遂的時節中，可以多充實自己，學習不同的職場技能，對於未來的工作發展上，會有很不錯的幫助。本月財運上表現還不錯，投資理財能夠有所獲利，只要做好功課，經過研究後，就可以大膽積極一點，但是切勿太過貪心，該獲利了結的時候，不要眷戀。

●生肖狗

幸運數字：37　吉祥方位：南方

屬狗的朋友在10月份，桃花運勢會大幅提升，在各種不同場合中，有機會認識不同類型的異性，但切記要小心桃花劫，有些靠近自己的異性，可能帶有心機，懷抱著目的性與你相處，因此自己要睜大眼睛，不要被愛情沖昏頭，只要自己能謹慎選擇，依然可以找到合適的對象，步入甜蜜的戀情。本月在工作，非常適合制定新計畫，可以多給自己一些挑戰，多去努力，就會得到完全不一樣的自信和成就感。

●生肖豬

幸運數字：33　吉祥方位：西方

屬豬的朋友在10月份，要小心意外災害，特別是交通事故，騎車或開車時需要打起精神、注意路況，在馬路上行走時也要注意往來車輛，避免受到波及，只要謹慎點，就不會遭受到意外災害，建議可以到廟裡祈求神明保佑，求個平安符隨身攜帶，讓自己得到更多的照顧。在財運上有些偏財運，可以嘗試買刮刮樂，或是對看看統一發票，說不定就能獲得一筆額外收穫，讓荷包更飽滿。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

周刊王生肖命理

