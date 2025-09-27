呂秋遠慘了！逼懷孕女律師離職　勞動局認定「懷孕歧視」開罰30萬

▲今年6月，呂秋遠私生子生母林沄蓁向台北市勞動局申訴呂秋遠事務所涉及「懷孕歧視」。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

圖文／CTWANT

今年4月底，知名網紅律師呂秋遠爆出私生子風波，遭私生子生母、女律師林沄蓁指控「始亂終棄」。林沄蓁稱自己2023年到呂秋遠事務所實習時，與呂秋遠發生感情，但向對方坦承懷孕後，不僅被呂秋遠逼迫墮胎，還稱若堅持生下孩子則「無法繼續共事」，並在隔天遭呂秋遠告知「不用來上班」。今年6月，林沄蓁向台北市勞動局申訴呂秋遠事務所涉及「懷孕歧視」，並向法院提告求償100萬元。25日，台北市勞動局性別平等工作會審定該事務所構成懷孕歧視，違反《性別平等工作法》第11條，遭開罰30萬元，並公布雇主呂秋遠姓名。

據《TVBS新聞網》報導，呂秋遠在爆出私生子風波後，今年6月曾發長文反擊，稱遭女方主動告白並設局，女方林沄蓁則透過直播淚訴否認設局，強調要站出來「還原真相」，阻止對方繼續招搖撞騙。但事實上早在6月初，林沄蓁已先就懷孕期間被迫離職一事，主張在職場懷孕遭性別歧視等事由，向台北市勞動局提出行政申訴，另提告向呂秋遠及其事務所民事求償100萬元慰撫金。

據了解，勞動局已於9月25日核定，該案受裁處人違反《性別平等工作法》第11條有關懷孕歧視條款，裁處30萬元。

根據《性別平等工作法》第11條，雇主對受僱者之退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇。工作規則、勞動契約或團體協約，也不得規定或事先約定受僱者有結婚、懷孕、分娩或育兒之情事時，應行離職或留職停薪；亦不得以其為解僱之理由。違反前二項規定者，其規定或約定無效；勞動契約之終止不生效力。

勞動部還指出，為使雇主恪守法遵，《性別平等工作法》有關懷孕歧視禁止規定的罰鍰，已於2014年修正提高為30萬元以上、150萬元以下，以收遏阻之效。除了罰鍰，也會公布違法雇主姓名。

