北韓隨機抓巨乳妹「強制送醫」！2女找密醫隆乳　遭公審羞辱

▲北韓當局揚言，只要看到有女性體態有所變化，就會強制送院檢查是否有隆乳。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓當局因為認定整形手術是資本主義下的腐敗產物，因此嚴厲展開掃蕩行動，但當地仍出現違法豐胸手術氾濫的情況。黃海南道沙里院市就有1名無照密醫與2名私下隆乳的20多歲女子因此遭逮，並被公開審判羞辱。當局更宣布，未來女性若是體型出現變化，人民班將有權將其強制送醫檢查。

根據《每日北韓》內部消息來源透露，沙里院市中心文化會館9月中旬舉辦的一場公開審判中，一名男性醫師及2名年輕女性被公開示眾。然而遭到審判的罪犯並非犯下什麼大罪，僅是因為與整形手術有關，就遭到逮捕。

這名醫師曾就讀醫科大學外科學系，未能成功畢業，但他卻在未持有正式醫療執照的情況下，於自家擅自替客戶進行違法隆乳手術。另外2名女性則是該名醫師的客戶，且已經完成豐胸手術。

法庭上公開展示該名密醫從中國走私的矽膠、醫療器械及大疊現鈔等證物，讓旁聽民眾為之震驚。審判過程中，涉案醫師始終低頭不語，2名女子更是因羞愧而無法抬頭直視。

安全部（相當於警察）因接獲勞動黨中央的指示，對違法整形進行取締，並透過人民班（相當於里民大會）蒐集情報，最終潛入密醫家中，現場破獲這個地下整形診所。

接受手術的女性在法庭上坦承，「只是想要改善身材才會接受手術。」然而檢方卻嚴厲抨擊她們，「身為社會主義制度下的女性，卻受到腐敗資本主義文化毒害，墮落至此。」主審法官更是不留情面地痛斥，「忘記了應為集體奉獻的思想，被虛榮心蒙蔽雙眼，最終成為侵蝕社會主義的毒草。」

令人震驚的是，安全部在法庭上表示，為查明是否還有其他女性接受違法手術，已在公共場所實施身體檢查，這項發言讓在場民眾倍感震撼。當局更宣布未來將透過人民班監控「體型有變化」的女性，如有疑慮，將強制送醫檢查。

北韓當局透過此次審判，明確將違法整形定調為「思想偏差」，向全社會發出警告。然而分析認為，這種嚴厲的監控與統制手段，可能在民間引發更大的恐懼與反彈情緒。