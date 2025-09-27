　
國際

日本女市長帶「已婚男下屬」開房10次！　陷不倫硬辯：談公事

▲▼日本女市長帶「已婚男下屬」開房10次！　陷不倫辯稱：談公事。（圖／小川晶IG）

▲小川晶被週刊爆料，與同一名男下屬多次開房。（圖／小川晶IG）

記者王佩翊／編譯

日本群馬縣前橋市42歲女市長小川晶被週刊揭露，她與已婚男性下屬多次前往旅館開房，引發軒然大波。對此，她緊急召開記者會否認不倫，並聲稱兩人純粹是為了討論公務才會在旅館見面。她26日在市議會例行會議上再次公開鞠躬道歉，但仍表態將持續擔任市長，不會下台。

根據《讀賣新聞》報導，日本週刊NEWS POST SEVEN踢爆，小川晶與這名已婚男下屬在7月至9月期間，兩人單獨進出旅館開房10多次。最離譜的是，就連9月10日群馬縣發布豪雨警報的緊急時刻，小川晶竟然仍與該名男下屬前往旅館幽會，完全無視市政緊急狀況。

面對質疑，小川晶召開記者會坦承，自己確實多次與該名男下屬進入旅館，但強調，「我們之間絕對沒有任何不正當的親密關係」。當記者追問是否知道對方已婚時，她表示，「我當然知道他已經結婚了，對於我們的行為可能造成誤解，我深感懊悔」。

小川晶聲稱，「有些工作機密事項無法與其他人討論，需要找一個完全私密的空間。之前我們曾在餐廳碰面，但為了避免被人注意，也為了能夠安心談論政策，才會選擇旅館這種不會被打擾的場所。」

小川晶在記者會上承認，「確實有幾次是使用公務車前往，但所有旅館費用都是我個人支付，沒有動用公款。」她強調自己的清白，但承認行為確實欠缺考慮。

這起醜聞已對前橋市政府運作造成嚴重衝擊，小川晶被迫取消所有公務行程，連日來都未在市政府露面。據《朝日電視台》報導，市政府內部人士透露，這起風波已經影響到正常業務推動。

小川晶（42歲）26日在市議會例行會議上再次公開鞠躬道歉，強調「對市民造成極大困擾，深表歉意」。不過，會後她在非公開場合向38名市議員進行約5分鐘的說明時，仍表態有意續任，不願下台。

據多名與會市議員轉述，小川市長在簡短說明中提到，將「深刻反省，並會比以往更加盡力為市民付出」，同時也表示，近期將暫停對外公開行程，以專注處理風波。

市議會方面則認為市長的說明仍顯不足，要求各黨派在29日前彙整意見與質疑，再正式提交給市長。議長富田公隆也對媒體直言，市長身為行政首長，有責任「親自清楚說明，並積極回應外界疑問」。

針對小川的醜聞，一名72歲的無業男性直言，「去飯店卻說什麼都沒發生，誰會相信？她應該自請離職。」另一名63歲的主婦則指出，小川過去在育兒政策上的努力獲得好評，真的很遺憾，也讓人感到震驚。

 
09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本女市長帶「已婚男下屬」開房10次！　陷不倫硬辯：談公事

