國際

三星家族會長驚爆秘密選妃　瘋玩「黑絲高跟鞋」如魷魚遊戲

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

▲圖為中山區酒店臨檢，示意圖跟本文無關。(圖／記者邱中岳攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

南韓三星家族、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒爆料，每周舉辦奢華「秘密派對」。他被指出派對中他會挑選特定外貌的年輕女性，並涉及高額現金交易，行為與集團形象背道而馳，對企業聲譽造成衝擊。

根據《Dispatch》的調查，這些派對的運作方式極為隱秘，參加者需要透過經紀人接收加密訊息，進一步確認出席意願後，才會收到集合地點與服裝要求。整個過程被形容為宛如驚悚影集《魷魚遊戲》搬到現實，且所有活動都在嚴密的安全措施下進行。

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

參加者需通過外貌挑選，接受身材與五官的檢視後，進行三道關卡。包括醫院檢測、藝廊集合及地圖指引，最終抵達江南的屋頂派對現場。李在賢對女性有明確要求，例如身材高挑、穿黑色短裙搭配黑絲襪，還需踩著9公分以上高跟鞋並披散長髮。受邀者多來自娛樂圈邊緣，包括夜店接待人員、網紅及不知名明星。

派對結束後，部分女性會被留下，其他則以白色信封支付酬勞，金額約150萬韓元（約新台幣3.2萬元）。每場活動耗資至少2000萬韓元（約新台幣43.3萬元），一周甚至舉辦2至3次。報導指出，李在賢的行徑與CJ集團主攻女性市場的形象形成巨大反差，深刻損害企業價值。值得注意的是，他是三星創辦人李秉喆的孫子，與三星電子會長李在鎔（Lee Jae-Yong）為堂兄弟，這使事件格外引起關注。

▲▼市警局長李西河（左）在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

