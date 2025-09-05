　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星平價機S25 FE台灣上市　2萬入手再送6個月Google AI Pro

記者蘇晟彥／綜合報導

三星5日揭開 Galaxy S25 FE與Galaxy Buds3 FE正式在台上市，搭載 6.7 吋 面板、三星自製4 奈米製程的 Exynos 2400 處理器，主鏡頭方面則5,000 萬畫素主鏡頭、1,200 萬畫素超廣角鏡頭、800 萬畫素望遠鏡頭，前置鏡頭則為1,200萬畫素，將提供 8GB/128、256及512GB三種容量，售價從22,990元起。

▲▼ Galaxy S25 FE 。（圖／三星提供）

Galaxy S25 FE以AI驅動創意，體驗旗艦級性能
 借助One UI 8與多模態AI助理，使用者可在Galaxy S25 FE盡情享受AI為生活加乘的各種精彩。Gemini Live支援即時視覺對話，裝置能透過分享鏡頭或螢幕畫面，看見使用者所見，並提供深度建議。例如：打包旅遊穿搭時，只需將相機對準兩套服裝並詢問「哪套比較適合首爾的天氣？」Gemini便會透過自然對話提供靈感。

憑藉AI驅動的ProVisual Engine及升級1,200 萬畫素前置鏡頭，自拍更加清晰動人。超明亮夜幕攝影同步進化，減少夜間拍攝噪點，夜晚時分也能盡情紀錄自我。搭配豐富的Galaxy AI應用，釋放創作魂：音訊橡皮擦能偵測並分離影片中特定聲音元素，如人聲、音樂、風聲、環境音、群眾聲等，街頭錄影也能享有專業收音。生成式相片編輯可自動偵測照片中的路人，並主動提供移除建議，自然無痕地填補移除後的背景。

Galaxy S25 FE配備4,900mAh電池續航，僅30分鐘即可充電達65%，提供更便利、耐久的電池續航力。具備6.7吋Dynamic AMOLED 2X螢幕、120Hz螢幕更新率，帶來流暢沉浸的視覺享受。此外，支援七代作業系統升級與七年安全更新，確保長久穩定的最佳化使用體驗。

Galaxy S25 FE台灣上市資訊
Galaxy S25 FE共推出深海藍、冰藍、酷黑、冰川白四款時尚配色，8GB+256GB建議售價NT$22,990。9月19日起於三星智慧館、三星商城及指定通路正式開賣，電信通路由遠傳電信獨家上市。凡購買 Galaxy S25 FE，即可享有 Google AI Pro 六個月免費試用，體驗更進階的 AI 功能服務，包括 Gemini、Flow、NotebookLM 等多項應用。

▲▼ Galaxy S25 FE 。（圖／三星提供）

此外，Galaxy Buds3 FE 也同步上市，透過一系列核心功能升級，包括主動式降噪、通話品質、電池續航力、配戴舒適度等，讓用戶隨時、隨地、隨心所欲聆聽。三星始終相信聲音是使用體驗中最重要的一環，透過Galaxy Buds3 FE，即可在擁擠的火車上享有片刻寧靜時光、風大的街道上也能通話無礙，甚至是步行返家途中更有樂聲相伴。在加大揚聲器的加持下，Buds3 FE呈現豐富、強勁的音效，不僅低音更深沉，高音也清晰無比。增強版主動式降噪能去除環境噪音，創造加倍沉浸的聽覺體驗。超清晰通話技術則運用經過精心訓練的機器學習模型，可有效分離人聲，確保在嘈雜環境中對話仍一清二楚。此外，麥克風位置亦經調整朝向用戶嘴部，最佳化收音效果，成就更上層樓的通話體驗。

Galaxy Buds3 FE主打簡單易用，直覺式控制助攻互動輕鬆不費力。只要捏合耳柄即可選擇曲目，滑動就能控制音量。充電盒上的配對按鈕則方便連接，在串聯的Galaxy裝置之間流暢切換（註七）。借助自動切換裝置（Auto Switch）功能（註八），Galaxy Buds3 FE還會主動偵測音訊活動並無縫切換連線裝置，讓用戶能在所有支援的Galaxy裝置上暢聽不間斷。

Galaxy Buds3 FE台灣上市資訊
Galaxy Buds3 FE斜角式耳柄設計體現Galaxy Buds陣容獨特的視覺形象，霧面雙色搭配與半透明效果點綴，兼具現代與趣味美學。共推出礦石黑、陶岩灰兩款配色，建議售價NT$3,990。即日起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

▲▼ Galaxy S25 FE 。（圖／三星提供）

更多新聞
ET快訊
【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

