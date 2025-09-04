　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

傳三星進攻「三摺機」市場　9.96吋大螢幕有望10月亮相

記者蘇晟彥／綜合報導

三星近年在摺疊機市場取得空前成功，在華為無法順利在台灣販售後，憑藉創新技術霸佔市場，對此，根據外媒報導，三星有意推出一款「三摺手機」，最快在下個月將會有外表亮相、11月就會正式上市，但外界也預估，這款手機僅會有手量出貨，目的是用來測試市場水溫，來看消費者是否會為這款「超大尺寸」手機買單。

▲▼ Flip7,Fold7,Samsung,三星,折疊機 7/9 2200後才可使用。（圖／記者蘇晟彥攝）

三星Galaxy Fold 7上市後取得好口碑，不僅在摺疊市場上遠甩其他品牌，也成功吸引不少蘋果粉絲「換陣營」，根據外媒報導，三星計畫在摺疊市場上「再上一層樓」，將推出三摺手機（類似華為先前的手機）。根據報導，該產品預計將在下個月發布，有望在11月就正式上市，搶在旗艦機S系列與粉絲見面，但由於採用全新技術、同時也是新外觀設計，僅會生產5萬台，用來測試市場水溫。

對此，外媒預估，會選擇在11月的原因是為了避免跟現在當紅炸子雞「Galaxy Z Fold 7」產生衝突，同時11月也可以彌補S系列上市前的空白期，且摺疊機的價格通常較高昂，為了避免「重複消費客群」，因此會採取限量的方式進行販售，根據預估，這款三摺機將會有9.96吋內螢幕及6.49吋外螢幕，採用雙摺疊的方式進行設計。

此外，三星近期也攜手潮牌Mark Gonzales 自9月5日至9月21日，於台北【信義新天地 新光三越A8館】北大門館前東+西廣場打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7《奇想潮玩所》主題體驗活動。邀請消費者一起用摺疊機解鎖街頭靈感。
三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7《奇想潮玩所》活動資訊

． 活動時間｜2025年9月5日（五）19:00起至9月21日（日）
． 體驗時段｜週日14:00-21:00、週五至周六14:00-21:30（9月5日首日於19:00開始）
．活動地點｜【信義新天地 新光三越A8館】北大門館前東+西廣場（台北市信義區松高路12號）
．活動網頁｜http://www.samsung.com/tw/offer/galaxy-z-fold7-markgonzales/（預計9月4日12:00上線）

▲▼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平爆副總兒涉性侵　三立內部信曝
快訊／中興大學又出意外！現場疏散百人
女學生台北搭計程車　運將爬後座性侵
孫德榮點名王心凌等6組藝人！怒轟「背信棄義」損失6億
快訊／江祖平爆三立副總兒涉性侵　檢方出手了
台中百歲獨居嬤泣訴「4兒全死了」　真相曝光
快訊／最狂詐術！中研院經費3480萬被搬空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

傳三星進攻「三摺機」市場　9.96吋大螢幕有望10月亮相

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

iPad用戶久等了！Instagram終於推出專屬App

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

Google Pixel 10系列上市就下殺　蘋果迎發表「無機上榜」

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

傳三星進攻「三摺機」市場　9.96吋大螢幕有望10月亮相

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

iPad用戶久等了！Instagram終於推出專屬App

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

Google Pixel 10系列上市就下殺　蘋果迎發表「無機上榜」

Perplexity Pro一年份訂閱免費送！PayPal用戶快領取

載整車學生控遭逼車！台中名校校車司機突刪文　到警局也改口

開學腸病毒風險升高！醫籲生病不上課　落實洗手時機與步驟

蔡英文過生日！賴清德、蕭美琴禮物曝光　許願盼「台灣風調雨順」

新青安房貸重大鬆綁　藍委籲：別頭痛醫腳、腳痛醫頭

苗可麗首談江祖平事件！坦言「認識」三立副總兒　羅北安認「撞臉霍爾的狗」

傳承171年！基隆中元祭「迎斗燈」遊行　車隊繞行市區祈求平安

海巡署護疆決心！新北艦、桃園艦聯手　強化海域安全韌性

最高檢新書《國安三法逐條評釋》　檢察總長：保障國家人民

遭江祖平爆副總兒涉性侵　三立向員工喊話「拒絕性騷擾」內部信曝

【我可是有靠山】比熊有媽罩變很秋！見哥挑釁狠瞪兇巴巴

3C家電熱門新聞

iPhone 17系列預估售價出爐！

AirPods Pro 3登場倒數　新設計曝光

Google Pixel 10系列上市就下殺

YouTube Premium傳將嚴格限制跨區共用

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

「限時0元」下載變6990！「超夯APP」藏陷阱

Instagram終於推出iPad專屬App

蘋果宣布11吋MacBook Air正式退場

HTC VIVE Eagle爆熱潮

傳三星進攻「三摺機」市場

微星2025開學季優惠開跑！

Google澄清：Gmail安全警報是假新聞

蘋果下通牒：供應商不自動化就出局

vivo新機V60又來啦

更多熱門

相關新聞

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹　搶救10分鐘不治

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹　搶救10分鐘不治

宜蘭縣三星鄉昨（3）日下午發生一起自撞車禍，74歲詹姓老翁駕駛白色休旅車行經三星路與大埔二路口時，疑失控方向偏移，硬生生直接撞上道路右側的路樹。撞擊力道猛烈，導致車頭嚴重損毀、氣囊爆開，老翁全身多處受傷，送醫搶救10分鐘後仍不幸身亡。

美限制外資在陸製造晶片　港媒：陸企早有備選方案「自力更生」

美限制外資在陸製造晶片　港媒：陸企早有備選方案「自力更生」

美限制三星在陸製造晶片　陸反對

美限制三星在陸製造晶片　陸反對

不是蘋果！比爾蓋茲「曝光最愛用手機」

不是蘋果！比爾蓋茲「曝光最愛用手機」

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

關鍵字：

三星

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面