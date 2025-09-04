傳三星進攻「三摺機」市場　9.96吋大螢幕有望10月亮相

記者蘇晟彥／綜合報導

三星近年在摺疊機市場取得空前成功，在華為無法順利在台灣販售後，憑藉創新技術霸佔市場，對此，根據外媒報導，三星有意推出一款「三摺手機」，最快在下個月將會有外表亮相、11月就會正式上市，但外界也預估，這款手機僅會有手量出貨，目的是用來測試市場水溫，來看消費者是否會為這款「超大尺寸」手機買單。

三星Galaxy Fold 7上市後取得好口碑，不僅在摺疊市場上遠甩其他品牌，也成功吸引不少蘋果粉絲「換陣營」，根據外媒報導，三星計畫在摺疊市場上「再上一層樓」，將推出三摺手機（類似華為先前的手機）。根據報導，該產品預計將在下個月發布，有望在11月就正式上市，搶在旗艦機S系列與粉絲見面，但由於採用全新技術、同時也是新外觀設計，僅會生產5萬台，用來測試市場水溫。

對此，外媒預估，會選擇在11月的原因是為了避免跟現在當紅炸子雞「Galaxy Z Fold 7」產生衝突，同時11月也可以彌補S系列上市前的空白期，且摺疊機的價格通常較高昂，為了避免「重複消費客群」，因此會採取限量的方式進行販售，根據預估，這款三摺機將會有9.96吋內螢幕及6.49吋外螢幕，採用雙摺疊的方式進行設計。

此外，三星近期也攜手潮牌Mark Gonzales 自9月5日至9月21日，於台北【信義新天地 新光三越A8館】北大門館前東+西廣場打造Galaxy Z Fold7｜Z Flip7《奇想潮玩所》主題體驗活動。邀請消費者一起用摺疊機解鎖街頭靈感。

三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7《奇想潮玩所》活動資訊

． 活動時間｜2025年9月5日（五）19:00起至9月21日（日）

． 體驗時段｜週日14:00-21:00、週五至周六14:00-21:30（9月5日首日於19:00開始）

．活動地點｜【信義新天地 新光三越A8館】北大門館前東+西廣場（台北市信義區松高路12號）

．活動網頁｜http://www.samsung.com/tw/offer/galaxy-z-fold7-markgonzales/（預計9月4日12:00上線）