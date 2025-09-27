上課吃得到松露！星級主廚世新教「美食品味鑑賞」　選修秒殺

▲世新觀光系首開設「美食餐廳品味鑑賞」，學生上課可吃美食，大讚「太幸福」。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

為吸引學生修課，大學紛紛推出特色課程，網友在網路PO文，老師竟在上課時現場製作美食，學生還可品嚐有松露的小點心，大讚「選修課會不會太幸福」，更獲得3.4萬人按讚。世新大學證實，這是首度針對觀光系大一新生開設課程「美食餐廳品味鑑賞」，有星級餐廳經歷主廚與專業團隊協同教學，該課程非常搶手，選課第一天就額滿，讓學生探索餐飲藝術與品味鑑賞的高端世界，包括米其林星級餐廳。

網友日前在threads上PO出「這堂選修課會不會太幸福了」文章，並附上影片與照片，影片中老師在上課時利用噴槍製作小點，還搭配精緻玻璃杯裝著飲料，引發網友熱議，吸引超過3.4萬按讚。另有網友發文「世新的選修可以吃松露、真的頂」，同樣吸引網友關注，網友更留言「好羨慕」、「我也想上」。

世新大學觀光系主任林長郁證實，這是系上首度開給餐旅組大一學生的選修課，培養學生美食文化素養、提升餐飲評鑑與審美鑑賞力，背後原因則有世新大學與瑞士教育集團（SEG）合作，希望幫助學生直通世界級觀光產業舞台。而這門課相當受學生歡迎，選課第一天就額滿，邀請具備星級餐廳經歷的主廚與經營者進行實務分享與現場指導，和米食公司專業團隊協同教學，上課相關器材與教材由該公司負責，學生並不用額外負擔相關費用。

林長郁進一步表示，這門課帶領學生深入探索餐飲藝術與品味鑑賞的高端世界，從料理風味、空間設計、服務細節到整體用餐氛圍，全面理解構成頂級餐廳（如米其林星級）所需的關鍵元素。課程安排空間規劃、服務體驗與現場觀察等訓練，並結合感官敘事、評論語彙與報導記錄創作，引導學生建立個人化的餐飲美學觀點。

林長郁舉例說，像是在9月18日課程主題是：「品味」不只是貴、精緻，更是一種選擇與表達，講師準備麵包、起司與氣泡水，讓學生感受在麵包上的起司在炙燒後與單純麵包的口感差異，以及不同形狀杯子喝飲料的感覺差異。9月25日課程主題：「你每天吃的早餐，和米其林的距離有多遠？」，讓學生了解是誰決定餐廳等級，還讓學生品嚐老師製作、添加松露的小點心。

為讓學生了解課程，林長郁表示，學生每次上完課後都要填寫一張學習單，藉此訓練學生評價美食能力，而不是單純說好吃。例如有一名學生在學習單中寫出課堂學到的品味小知識，像是日本人吃拉麵時很大聲，是因為空氣配著麵入口會顯現出拉麵的香氣，而每一個文化都有不同的吃法，應該要尊重各國的飲食文化。該生還推薦外國人吃臭豆腐，將旁邊泡菜塞在臭豆腐上在一起放入口中，可以增添泡菜鮮味與爽脆口感。

▲世新大學觀光系主任林長郁表示，希望透過「美食餐廳品味鑑賞」課程，培養大一學生美食文化素養，提升餐飲評鑑與審美鑑賞力。（圖／世新大學提供）