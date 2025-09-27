「10月有3周放3天」像試辦周休三日！網讚：上班族很需要

▲很多人會趁著連假出去玩。（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「紀念日及節日實施條例」已經公布實施，所以從這個禮拜開始算，會連三周放3天，接著10月24日至26日也因為光復節的關係，該周會休3天。對許多上班族來說，覺得可以幾乎周周放三天，真的是太好了！但也有些家長或老師覺得很崩潰，在網路上掀起討論。

這禮拜因為教師節，因此加上星期六、日，就可以連休3天；緊接著10月份，10月4日至6日是中秋連假；10月10日至12日是國慶連假；10月24日至26日則因光復節可以連放三天。由於10月一共有3周會連休3天，因此之前就有網友在Threads上形容，這就像是試辦「周休三日」。

不少網友對此都表示，「不用試辦，可以直接開始嗎」、「台灣很需要周休三日」、「讚，直接實施永遠周休三日」、「上班族真的很需要」、「非常棒！周休三日，效率倍增」。但也有網友直呼，「家長苦不堪言」、「學校跟補習班的老師都頭很痛，就要月考了」、「9/27、28要上班的含淚路過」。

此外，也有網友提到，住在雲林的話，當地因為承辦「2025年全國運動會」，所以還會再多放幾天。

事實上，雲林縣政府教育處先前有公告，「2025年全國運動會」於10月18日至23日舉辦，雲林縣為了配合運動盛事及後續場地清潔工作，「本縣高級中等以下學校（含公立國小附設幼兒園）及轄區內國私立高中職，於114年10月20日（星期一）至10月24日（星期五）停課5天」。

除此之外，由於10月25日的台灣光復節暨金門古寧頭大捷放假適逢周六，所以全台是在24日補假，至於雲林縣內學校，則會移到17日補假。換言之，雲林的學生10月4日至6日、10日至12日、17日至26日都休假，一共放了16天。不過，也因為該周放假，所以雲林縣內國、高中及小學共197所學校均提前一周至8月25日開學。