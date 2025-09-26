最佳的廚房夥伴！美善品多功能料理機TM7走入每個家庭的日常烹飪

圖、文／美善品提供

根據統計，台灣外食人口比例高達七成，年市場規模突破數千億元。一項消費者調查顯示，高達 98% 的民眾曾購買過即時料理，其中超過七成的消費者每週至少食用一次 。這表明，追求快速、簡便的餐食解決方案已非小眾需求，而是成為了跨越不同年齡層與生活型態的主流消費行為。對許多家庭來說，下廚不只是「煮一頓飯」，更常伴隨著備料複雜、火候難掌握、時間有限等挑戰。再加上近年來外食費用持續上漲，如何在忙碌的生活中兼顧美味與效率，成了現代家庭共同的難題。

▲美善品多功能料理機成為許多家庭廚房的「智慧助理」。（圖／福維克集團提供。）

來自德國的福維克集團 (Vorwerk Group)，長達 140 年以來專注於改善家庭日常的使命，旗下研發的美善品多功能料理機更成為許多家庭廚房的「智慧助理」，讓料理過程少了壓力，多了樂趣 。今年9月全新上市的美善品多功能料理機TM7，在軟體層面更是展現突破，為烹飪帶來前所未有的互動體驗 。

美善品 TM7 主機內建超過 20 種烹飪模式，從蒸、煮、炒到磨、切、揉、打，甚至精準秤重，都能一機完成。使用者能輕鬆揉製出手工饅頭與歐式麵包，打發細緻的蛋白霜，製作消暑的芒果冰淇淋，或挑戰餐廳級的牛排舒肥料理。想來碗暖胃的南瓜濃湯或一顆完美的溏心蛋？只需一指操作，看似繁複的料理也能變得簡單！

▲美善品 TM7 擁有超過200道Cookidoo專屬食譜，能連網存取超過十萬道來自全球的多國料理。（圖／福維克集團提供。）

與前代機型相比，美善品 TM7 的軟體功能大幅進化。其中，新增的「開蓋烹煮模式」讓使用者能在無轉速的狀態下，以高達 100 度的溫度進行料理，完美結合傳統與現代烹飪手法，不僅能保留食材原型，也讓濃郁醬汁的製作變得更容易 。此外，美善品 TM7 擁有超過200道Cookidoo專屬食譜，更能隨時連網存取超過十萬道來自全球的多國料理，從日常家常菜到宴客大菜，皆有專屬的食譜選集與引導步驟。搭配直覺式動畫教學，讓料理從日常需求變成一種創意體驗。

Cookidoo 不僅是龐大的雲端食譜資料庫，更能依據使用者的習慣進行個人化推薦。系統會根據收藏、烹飪紀錄與食材需求，主動推送相關食譜，使用者也能利用搜尋功能依照「食材、料理類型、難易度或時間」快速篩選。特別的是，美善品也針對台灣市場研發在地專屬食譜，像是經典的台式麻油雞、或是「清蒸鱸魚佐時蔬與白飯」層疊烹煮選集，讓使用者能在30分鐘內一次完成飯、菜、魚三道料理。搭配美善品 TM7 精準的溫控與計時設計，使用者不必一直守在爐火旁，空出來的時間還能處理其他家務，只需等待提示聲響，就能端上熱騰騰的餐點。

▲美善品多功能料理機TM7 產品售價為 $66,000。（圖／福維克集團提供。）

從軟體功能到雲端生態，美善品 TM7 不只是料理工具，而是智慧廚房的中樞 。它能減少繁瑣流程，提升料理的樂趣，更在日常餐桌上創造「省時、省力、零失敗」的全新體驗 。對於忙碌的現代家庭而言，這是一場從「繁」到「簡」的烹飪革命！

