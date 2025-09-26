　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

最佳的廚房夥伴！美善品多功能料理機TM7走入每個家庭的日常烹飪

圖、文／美善品提供

根據統計，台灣外食人口比例高達七成，年市場規模突破數千億元。一項消費者調查顯示，高達 98% 的民眾曾購買過即時料理，其中超過七成的消費者每週至少食用一次 。這表明，追求快速、簡便的餐食解決方案已非小眾需求，而是成為了跨越不同年齡層與生活型態的主流消費行為。對許多家庭來說，下廚不只是「煮一頓飯」，更常伴隨著備料複雜、火候難掌握、時間有限等挑戰。再加上近年來外食費用持續上漲，如何在忙碌的生活中兼顧美味與效率，成了現代家庭共同的難題。

▲▼ 最佳的廚房夥伴！美善品多功能料理機TM7走入每個家庭的日常烹飪 。（圖／記者廖明慧攝）

▲美善品多功能料理機成為許多家庭廚房的「智慧助理」。（圖／福維克集團提供。）

來自德國的福維克集團 (Vorwerk Group)，長達 140 年以來專注於改善家庭日常的使命，旗下研發的美善品多功能料理機更成為許多家庭廚房的「智慧助理」，讓料理過程少了壓力，多了樂趣 。今年9月全新上市的美善品多功能料理機TM7，在軟體層面更是展現突破，為烹飪帶來前所未有的互動體驗 。
美善品 TM7 主機內建超過 20 種烹飪模式，從蒸、煮、炒到磨、切、揉、打，甚至精準秤重，都能一機完成。使用者能輕鬆揉製出手工饅頭與歐式麵包，打發細緻的蛋白霜，製作消暑的芒果冰淇淋，或挑戰餐廳級的牛排舒肥料理。想來碗暖胃的南瓜濃湯或一顆完美的溏心蛋？只需一指操作，看似繁複的料理也能變得簡單！

▲▼ 最佳的廚房夥伴！美善品多功能料理機TM7走入每個家庭的日常烹飪 。（圖／記者廖明慧攝）

▲美善品 TM7 擁有超過200道Cookidoo專屬食譜，能連網存取超過十萬道來自全球的多國料理。（圖／福維克集團提供。）

與前代機型相比，美善品 TM7 的軟體功能大幅進化。其中，新增的「開蓋烹煮模式」讓使用者能在無轉速的狀態下，以高達 100 度的溫度進行料理，完美結合傳統與現代烹飪手法，不僅能保留食材原型，也讓濃郁醬汁的製作變得更容易 。此外，美善品 TM7 擁有超過200道Cookidoo專屬食譜，更能隨時連網存取超過十萬道來自全球的多國料理，從日常家常菜到宴客大菜，皆有專屬的食譜選集與引導步驟。搭配直覺式動畫教學，讓料理從日常需求變成一種創意體驗。

Cookidoo 不僅是龐大的雲端食譜資料庫，更能依據使用者的習慣進行個人化推薦。系統會根據收藏、烹飪紀錄與食材需求，主動推送相關食譜，使用者也能利用搜尋功能依照「食材、料理類型、難易度或時間」快速篩選。特別的是，美善品也針對台灣市場研發在地專屬食譜，像是經典的台式麻油雞、或是「清蒸鱸魚佐時蔬與白飯」層疊烹煮選集，讓使用者能在30分鐘內一次完成飯、菜、魚三道料理。搭配美善品 TM7 精準的溫控與計時設計，使用者不必一直守在爐火旁，空出來的時間還能處理其他家務，只需等待提示聲響，就能端上熱騰騰的餐點。

▲▼ 最佳的廚房夥伴！美善品多功能料理機TM7走入每個家庭的日常烹飪 。（圖／記者廖明慧攝）

▲美善品多功能料理機TM7 產品售價為 $66,000。（圖／福維克集團提供。）

從軟體功能到雲端生態，美善品 TM7 不只是料理工具，而是智慧廚房的中樞 。它能減少繁瑣流程，提升料理的樂趣，更在日常餐桌上創造「省時、省力、零失敗」的全新體驗 。對於忙碌的現代家庭而言，這是一場從「繁」到「簡」的烹飪革命！
立即預約體驗極智烹飪 超越想像-全新美善品多功能料理機TM7的魅力，客服預約專線： 02-2397-1333，或到官網填寫產品體驗表單，美善品顧問將會與您聯繫。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝
要變天了！今年首波東北季風「最快10月初殺到」　恐有颱風夾擊
法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動
快訊／以色列總理聯合國大會演說　「剛上台」多國代表秒離席

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

最佳的廚房夥伴！美善品多功能料理機TM7走入每個家庭的日常烹飪

本村炸雞台中首店明天開幕　連3天送蜂蜜黑胡椒雞翅

泰國商務處攜手高流舉辦就喝Chill派對　不出國就能享「美景+泰精選餐廳」

【廣編】將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣　CHUN Étoile進駐新光三越A11

全聯董事長捐1千萬助花蓮災情　4大超商捐款方式一次看

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

【廣編】OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

漢堡王「2顆華堡69折」只有3天　人氣芋頭派回歸

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

最佳的廚房夥伴！美善品多功能料理機TM7走入每個家庭的日常烹飪

本村炸雞台中首店明天開幕　連3天送蜂蜜黑胡椒雞翅

泰國商務處攜手高流舉辦就喝Chill派對　不出國就能享「美景+泰精選餐廳」

【廣編】將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣　CHUN Étoile進駐新光三越A11

全聯董事長捐1千萬助花蓮災情　4大超商捐款方式一次看

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

【廣編】OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

全家、7-11咖啡限時「買2送2」　超商連假優惠一次看

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

漢堡王「2顆華堡69折」只有3天　人氣芋頭派回歸

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

賓士「VLE電動8人座豪華商旅」即將量產！預告2026上半年登場

第3回合沒能逆轉錯失冠軍　李旻建大輪胎盃並列亞軍

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝　4天救64人

味全龍2比0擊退統一獅！鋼龍6局零失分奪本季第11勝

助花蓮光復鄉親重建「4車廠推關懷專案」！買機車直接補助5000元

風Luxury／勞力士製錶與永續發展都當領頭羊　助「珊瑚媽媽」復育

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

周興哲太暖了！　演唱會周邊商品收益全捐出…救助花蓮災區

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

消費熱門新聞

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

肯德基47折神券限時9天快閃

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

充到發爐微型電動二輪車起火頻傳

全聯董座捐1千萬助花蓮　全台超商捐款管道一次看

炙燒控衝了！台北夜景第一排吃中秋　貓將壽司海鮮丼公布必吃名單

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

快訊／萊爾富開出千萬發票！幸運門市曝光

超商連6天優惠懶人包　氣泡水9元、民生品買1送1

微型電動二輪車納管失靈交通部數不清

快訊／OKmart開出千萬發票！幸運門市曝

新品種「陽光紅麝香葡萄」來了！超市限量開賣

更多熱門

相關新聞

AI智慧家電再升級　Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活

AI智慧家電再升級　Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活

AI科技加速滲透居家生活，智慧家電已成為市場主流趨勢。Panasonic今年以「愛(Ai)你的美好生活」為主軸，發表秋季系列新品，結合AI感測與節能技術，從節能、健康到便利，全面升級，滿足現代家庭的多樣需求。

脊髓損傷治療創新突破　癱瘓患者可重新站起

脊髓損傷治療創新突破　癱瘓患者可重新站起

Balenciaga再現78年前傳奇香水

Balenciaga再現78年前傳奇香水

嘉藥USR跨海赴日取經長照制度、農業創新盼助台灣社區升級

嘉藥USR跨海赴日取經長照制度、農業創新盼助台灣社區升級

陽獅集團台灣發表高層人事任命

陽獅集團台灣發表高層人事任命

關鍵字：

美善品料理機智慧廚房烹飪體驗創新

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

快訊／最低工資連10漲！明年起月薪調升至2萬9500元、時薪196元

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面