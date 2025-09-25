　
民生消費

AI智慧家電再升級　Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活

▲AI智慧家電再升級　Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

AI科技加速滲透居家生活，智慧家電已成為市場主流趨勢。Panasonic今年以「愛(Ai)你的美好生活」為主軸，發表秋季系列新品，結合AI感測與節能技術，從節能、健康到便利，全面升級，滿足現代家庭的多樣需求。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼台灣松下銷售公司總經理張天來分享，Panasonic秋季推出一系列整合AI技術的家電，致力為使用者打造更便利、舒適且智慧的生活體驗。（圖／Panasonic提供、記者姜國輝攝）

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,台灣松下銷售公司總經理,張天來。（圖／記者姜國輝攝）

台灣松下銷售公司總經理張天來指出，AI科技不再只是冷冰冰的代名詞，而是能理解生活、回應需求的貼心夥伴。此次新品涵蓋除濕機、冰箱、洗衣機、洗碗機、溫水洗淨便座及個人護理產品，展現Panasonic持續深化AI應用的決心。

客廳空間：沉浸體驗 × 空氣守護
全新電視搭載AI影像處理與氣流散熱技術，高效智能好萊屋專業調校不只畫質更清晰，能依照觀影內容自動調整色彩與亮度，提升沉浸觀影感受，搭配極簡設計成為居家焦點。 Smart Dry變頻除濕機 結合雙變頻與AI Econavi節能科技，具備溫濕雙感知功能，除濕更快、更安靜，同時避免耗電與過度乾燥。

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,愛(Ai)你的美好生活,主展場。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic全新AI電視搭載AI影像處理與氣流散熱技術，提供沉浸觀影體驗；Smart Dry變頻除濕機搭載全新雙變頻與AI Econavi智慧節能科技，讓除濕更省電、快速又安靜。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,愛(Ai)你的美好生活,nanoe X除濕機。（圖／記者姜國輝攝）

廚房空間：智慧保鮮 × 餐後便利
飲食保存方面，Panasonic AI智慧冰箱搭載節能科技，能依生活習慣調整運轉模式，並導入日本獨家冷凍技術，鎖住食材鮮度；全系列機種從小宅薄型到大容量冰箱皆具備靈活收納設計。 升級版獨嵌式洗碗機則加入nanoe™ X與去殘水科技，實現洗前除臭、洗後抑菌，碗盤可長效淨存30天。全戶淨水系統與IH電子鍋，則提供乾淨水源與高效烹飪，滿足現代家庭對健康飲食的需求。

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,愛(Ai)你的美好生活,AI智慧節能科技冰箱。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic全新AI智慧廚房組合，冰箱搭載節能與日本獨家冷凍技術鎖鮮；全新升級的獨嵌式洗碗機，搭載獨家nanoe™ X與去殘水雙重科技，實現洗前除臭、洗後99.9%抑菌力。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,愛(Ai)你的美好生活,獨嵌式洗碗機。（圖／記者姜國輝攝）

家務空間：智慧洗衣 × 舒適衛浴
AI智慧雙控洗烘衣機洗烘一體採雙控面板，操作直覺，並搭載Heat Pump熱泵烘乾技術，縮短時間、節省能源，衣物更加蓬鬆柔軟。日本製滾筒洗衣機首度導入「潑水性恢復科技」，透過低溫烘乾恢復纖維彈性，讓戶外機能衣物也能輕鬆保養。 衛浴空間方面， 溫水洗淨便座 具智慧雙溫控功能，能依環境自動調節座溫與水溫，搭配nanoe™ X抑菌力，提升舒適與衛生。

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,愛(Ai)你的美好生活,AI智慧雙控洗烘衣機。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic全新AI智慧雙控洗烘衣機，採用搭載新型專利的雙控面板讓操作更直覺；窄型機身及大容量設計貼合多元空間需求。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,愛(Ai)你的美好生活,AI智慧雙控洗烘衣機。（圖／記者姜國輝攝）

個人呵護：美髮修護 × 口腔保健
在日本上市後即引發矚目的 nanocare ULTIMATE EH-NC80吹風機，導入新世代高滲透奈米水離子，能將水分深層導入髮芯，搭配礦物離子與負離子三重修護，維持髮絲柔亮；首度導入「個人化選單」，提供保濕、直順、蓬鬆、柔滑四種模式，讓不同髮質都能獲得專屬護理。除了髮絲保養，還支援頭皮護理、美肌模式，延伸至全方位美膚呵護。 洗牙機 則透過高壓水柱深入齒縫，有效清除牙菌斑並減少口腔異味，提供專業級日常口腔保健。

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,愛(Ai)你的美好生活,新一代奈米水離子吹風機nanocare ULTIMATE EH-NC80。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Panasonic nanocare ULTIMATE EH-NC80吹風機導入高滲透奈米水離子與三重修護，提供髮絲、頭皮與美肌全方位護理；洗牙機以高壓水柱清齒縫，有效去除牙菌斑並維持口腔清新。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

Panasonic強調，未來將持續洞察消費者需求，推出更多樣化的智慧家電提案，讓「愛(Ai)你的美好生活」不僅是口號，而是能落實於每個家庭的日常體驗。

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,愛(Ai)你的美好生活,淨水器。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ Panasonic全戶淨水系統提供活氧乾淨水源，現場實驗洗淨力。全新推出日本製壓力IH電子鍋SR-CR09B，搭載高規格的壓力IH加熱技術，透過高溫加壓直達米芯，米飯煮出更Q彈香甜。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼松下,Panasonic,秋季產品發表會,愛(Ai)你的美好生活,日本製壓力IH電子鍋SR-CR09B。（圖／記者姜國輝攝）

09/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「1電器」竟是高耗電前10名　能源署曝2招省電

「1電器」竟是高耗電前10名　能源署曝2招省電

夏天用電量大，加上台電每年6月至9月實施夏季電價，導致荷包大失血，因此如何省電可是夏天大作戰之一。對此，經濟部能源署透露，除了冷氣之外，很多人每天使用的「吹風機」也是高功率、高耗能電器，常年穩居家庭用電量前10名，因此建議在吹頭髮前可先用毛巾壓乾至半濕，並梳順頭髮，可有效縮短使用吹風機的時間，達到省電效果。

2025 Panasonic台北城市路跑　萬人齊聚凱道　

2025 Panasonic台北城市路跑　萬人齊聚凱道　

網疑洗碗機害蟑螂變多？專家解答

網疑洗碗機害蟑螂變多？專家解答

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

台南北區住宅洗碗機冒煙起火消防局籲用電安全與安裝住警器

台南北區住宅洗碗機冒煙起火消防局籲用電安全與安裝住警器

PanasonicAI智慧家電智慧生活節能家電健康家電智慧冰箱洗烘一體機洗碗機變頻除濕機溫水洗淨便座吹風機美髮護理智慧廚房家電新品便利生活

