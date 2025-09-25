▲AI智慧家電再升級 Panasonic秋季新品聚焦節能健康生活。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

AI科技加速滲透居家生活，智慧家電已成為市場主流趨勢。Panasonic今年以「愛(Ai)你的美好生活」為主軸，發表秋季系列新品，結合AI感測與節能技術，從節能、健康到便利，全面升級，滿足現代家庭的多樣需求。

▲▼台灣松下銷售公司總經理張天來分享，Panasonic秋季推出一系列整合AI技術的家電，致力為使用者打造更便利、舒適且智慧的生活體驗。（圖／Panasonic提供、記者姜國輝攝）

台灣松下銷售公司總經理張天來指出，AI科技不再只是冷冰冰的代名詞，而是能理解生活、回應需求的貼心夥伴。此次新品涵蓋除濕機、冰箱、洗衣機、洗碗機、溫水洗淨便座及個人護理產品，展現Panasonic持續深化AI應用的決心。

客廳空間：沉浸體驗 × 空氣守護

全新電視搭載AI影像處理與氣流散熱技術，高效智能好萊屋專業調校不只畫質更清晰，能依照觀影內容自動調整色彩與亮度，提升沉浸觀影感受，搭配極簡設計成為居家焦點。 Smart Dry變頻除濕機 結合雙變頻與AI Econavi節能科技，具備溫濕雙感知功能，除濕更快、更安靜，同時避免耗電與過度乾燥。

▲▼Panasonic全新AI電視搭載AI影像處理與氣流散熱技術，提供沉浸觀影體驗；Smart Dry變頻除濕機搭載全新雙變頻與AI Econavi智慧節能科技，讓除濕更省電、快速又安靜。（圖／記者姜國輝攝）

廚房空間：智慧保鮮 × 餐後便利

飲食保存方面，Panasonic AI智慧冰箱搭載節能科技，能依生活習慣調整運轉模式，並導入日本獨家冷凍技術，鎖住食材鮮度；全系列機種從小宅薄型到大容量冰箱皆具備靈活收納設計。 升級版獨嵌式洗碗機則加入nanoe™ X與去殘水科技，實現洗前除臭、洗後抑菌，碗盤可長效淨存30天。全戶淨水系統與IH電子鍋，則提供乾淨水源與高效烹飪，滿足現代家庭對健康飲食的需求。

▲▼Panasonic全新AI智慧廚房組合，冰箱搭載節能與日本獨家冷凍技術鎖鮮；全新升級的獨嵌式洗碗機，搭載獨家nanoe™ X與去殘水雙重科技，實現洗前除臭、洗後99.9%抑菌力。（圖／記者姜國輝攝）

家務空間：智慧洗衣 × 舒適衛浴

AI智慧雙控洗烘衣機洗烘一體採雙控面板，操作直覺，並搭載Heat Pump熱泵烘乾技術，縮短時間、節省能源，衣物更加蓬鬆柔軟。日本製滾筒洗衣機首度導入「潑水性恢復科技」，透過低溫烘乾恢復纖維彈性，讓戶外機能衣物也能輕鬆保養。 衛浴空間方面， 溫水洗淨便座 具智慧雙溫控功能，能依環境自動調節座溫與水溫，搭配nanoe™ X抑菌力，提升舒適與衛生。

▲▼Panasonic全新AI智慧雙控洗烘衣機，採用搭載新型專利的雙控面板讓操作更直覺；窄型機身及大容量設計貼合多元空間需求。（圖／記者姜國輝攝）

個人呵護：美髮修護 × 口腔保健

在日本上市後即引發矚目的 nanocare ULTIMATE EH-NC80吹風機，導入新世代高滲透奈米水離子，能將水分深層導入髮芯，搭配礦物離子與負離子三重修護，維持髮絲柔亮；首度導入「個人化選單」，提供保濕、直順、蓬鬆、柔滑四種模式，讓不同髮質都能獲得專屬護理。除了髮絲保養，還支援頭皮護理、美肌模式，延伸至全方位美膚呵護。 洗牙機 則透過高壓水柱深入齒縫，有效清除牙菌斑並減少口腔異味，提供專業級日常口腔保健。

▲▼Panasonic nanocare ULTIMATE EH-NC80吹風機導入高滲透奈米水離子與三重修護，提供髮絲、頭皮與美肌全方位護理；洗牙機以高壓水柱清齒縫，有效去除牙菌斑並維持口腔清新。（圖／記者姜國輝攝）

Panasonic強調，未來將持續洞察消費者需求，推出更多樣化的智慧家電提案，讓「愛(Ai)你的美好生活」不僅是口號，而是能落實於每個家庭的日常體驗。

▲▼ Panasonic全戶淨水系統提供活氧乾淨水源，現場實驗洗淨力。全新推出日本製壓力IH電子鍋SR-CR09B，搭載高規格的壓力IH加熱技術，透過高溫加壓直達米芯，米飯煮出更Q彈香甜。（圖／記者姜國輝攝）

