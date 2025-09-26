農業廢棄物變綠金！ 屏科大聯手環境部、農業部啟動淨零新基地

▲屏東科技大學26日與環境部、農業部簽署「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」合作備忘錄。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學今（26）日與環境部、農業部簽署「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」合作備忘錄（MOU），由環境部長彭啓明、屏科大校長張金龍及農業部資源永續利用司長莊老達共同簽署，象徵產、官、學、研攜手邁向淨零新里程碑。

該中心因應2050淨零轉型政策，將以農業永續、氣候變遷與循環經濟為目標，導入生質能綠色技術（GreenTech），把畜牧業糞尿廢棄物資源化處理，發揮最大化利用，創造環境與經濟的雙重價值。

彭啓明部長表示，透過跨部會合作，希望示範中心能結合屏科大的專業基礎，引領農業永續示範，並融入在地教育，培育更多綠領人才，為地方與產業創造正向循環。

張金龍校長指出，此次合作是產官學研攜手的重要一步，屏科大深耕智慧農業與綠色能源，未來將以此平台整合研究、示範與推廣，成為臺灣農業淨零轉型的重要據點。

莊老達司長則強調，農業部淨零四大主軸之一便是循環農業，本次合作將從屏科大起步，聚焦提升生質能效益，逐步推廣至更多產業領域。

示範中心將設於屏科大校園內，採促參法第46條模式設置，建設經費由環境部出資，並委由民間專業機構參與。未來將包含研發大樓與畜牧廢水集中處理場，具備處理2萬5000頭豬隻或等量畜牧廢棄物的能力，功能涵蓋厭氧生質能系統、沼渣商品化、電網整合、能源應用示範及環境教育等。

此外，中心也將設計環境永續專題、氣候變遷培訓課程，推動碳匯與碳捕捉等研究，並建立教育場域，結合地方創生與大學社會責任，培育綠領人才。

屏科大作為全國唯一以熱帶農業為特色的大學，擁有多項創新數位設備與研究能量，此次示範中心的設立，將使其成為推動循環農業與淨零發展的重要基地，並持續帶動地方與產業的永續發展。