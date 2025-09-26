不是只能吃橄欖油、生菜！醫師曝「台版地中海飲食」：一樣有效果

▲劉博仁表示，用台灣的在地食材，也能有像地中海飲食一樣的效果。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

營養功能醫學醫師劉博仁近日在臉書分享，地中海飲食長期被證實能降低癌症風險、減少心血管疾病並延長壽命，但不少民眾擔心在台灣不易實踐。劉博仁指出，這並非單一食物的神奇效果，而是一整套飲食型態，透過在地食材完全能做到。

劉博仁強調，地中海飲食有五大核心重點：大量蔬果提供抗氧化物與植化素；全穀與豆類提升膳食纖維並降低升糖指數；橄欖油取代其他油脂保護血管；深海魚類供應Omega-3脂肪酸，有助抗發炎與護心；適量堅果與少量紅酒則能增加好膽固醇。

他進一步說明，台灣本土食材就能對照套用。蔬菜如地瓜葉、空心菜、花椰菜；水果包括番茄、芭樂、奇異果；全穀如糙米、燕麥、藜麥；豆類有毛豆、黃豆、黑豆；魚類則以鯖魚、秋刀魚、鮭魚補充Omega-3；油脂可用橄欖油或苦茶油，搭配芝麻油提香；堅果則推薦腰果、核桃、杏仁等。

至於台式「地中海料理」該如何實踐，劉博仁舉例：早餐可吃燕麥粥搭配奇異果與少量原味堅果；午餐選擇糙米飯、清蒸鯖魚與炒地瓜葉，再加上橄欖油涼拌番茄；晚餐則能以藜麥蔬菜沙拉為主，加入毛豆、南瓜、彩椒，最後滴上少量芝麻油提香。

劉博仁提醒，地中海飲食重點不在於一定要吃橄欖或起司，而是以「多蔬果、多全穀、多好油脂、多魚類、少紅肉」為原則。透過台灣常見食材即可達到相同的養生效果，有助護心抗癌、延緩老化，讓健康落實於日常生活中。