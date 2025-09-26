兒童癌症5年存活率達8成　國健署推家庭照護助孩子重返校園

▲國健署推動「以家庭為中心」兒童癌症照護模式，跨專科團隊與學校、社會資源合作，陪伴癌童一路走過治療歷程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年9月是「國際兒童癌症關懷月」，根據最新2022年癌症登記報告，我國0至19歲兒童新發癌症人數為562人，較2012年的788人明顯下降，標準化發生率從每10萬人口15.5人降至14.7人，呈現緩降趨勢。

國民健康署指出，兒童癌症相較成人治癒率高，整體5年存活率可達8成，若能結合「以家庭為中心」的照護模式，將能進一步提升康復與生活品質。

國健署署長沈靜芬表示，兒童癌症不僅需要醫療照護，更涉及心理、教育與家庭適應，因此該署結合醫院跨專科團隊、地方政府、學校及民間資源，建立完整支援系統。從診斷、返家、復學到回歸社會，每一階段都以「家庭會議」為核心，協助病童與家人獲得醫療、心理及生活面的支援，減少孤立感，增強治療的韌性。

成大醫院院長李經維指出，院內已落實此模式，新診斷病童會由多專科團隊與家庭共同評估需求，每3個月再追蹤一次。當病童治療穩定並符合返校條件時，醫院會與學校、家庭召開「返校照護會議」，協助病童逐步回歸學習與正常生活，同時建立1個月、3個月、6個月的動態追蹤，以確保適應順利。

國健署強調，兒童癌症照護需要醫療、教育與社會的共同參與。希望藉由「家庭為中心」模式，讓癌童及家屬在困難中不再孤單，社會大眾的關心也能成為他們邁向康復的重要力量。