政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026藍白合作可採「聯合政府」　黃國昌：研討會擬邀趙少康

▲▼台北地院審理京華城案，民眾黨主席黃國昌到庭旁聽 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2026地方選舉藍白是否合作備受注目。民眾黨主席黃國昌接受鋒燦傳媒「鄉民監察院」節目專訪今（26日）播出，他提到，2026會以最大的誠意跟善意來談，對於縣市首長可能的合作，「我們不要讓過去的經驗限制自己的想像」；他提到，日前黨內的中央委員會也討論到聯合政府，其實地方政府就能做，這些都是未來可以思考的方向，大家共同來討論。他說，民眾黨非常積極籌辦聯合政府的研討會，未來也擬邀趙少康參與。

黃國昌在節目上說，2026年相信議員的部分相對單純，複數選區大家就各自努力，比較複雜的是縣市長。他指出，民眾黨一定要想辦法爭取地方執政的機會，現在新竹市是其中之一，希望在新竹市以外，能夠在其他的地方也有執政的機會，這是目標。

黃國昌說，可以理解到選舉很複雜，有很多排列組合，而2028年讓賴清德下台這個目標不會改變，只要符合這個目標，任何的方法跟路徑都可以討論。

黃國昌表示，在邁向2026時，民眾黨有最大的誠意跟善意來談，但我們不要讓過去的經驗限制自己的想像。過去的經驗最直白的就是，反正各自努力，到一個時間點就來比民調，民調贏的人選，這是一種形式，「這個形式沒有不好，但也有可能有其他的形式」。

黃國昌說，從國外汲取經驗，會看到目前國外在理論上，已經發展到第四代聯合政府的概念。過去在談聯合政府的時候，是以中央政府當做想像，但第四代聯合政府的理論提出新的概念，從下到上、從地方政府就可以開始，那樣的基礎，對未來在中央的聯合政府會更有默契。

「不要讓我們過去的經驗限制了我們的想像。」黃國昌重申，這是為什麼民眾黨要成立聯合政府的研究小組，要去邀集學者專家大家來集思廣益，在借重國外經驗的同時，也必須要配合台灣政治現實上本土特色的需求，這些都是未來可以思考的方向。

黃國昌說，民眾黨現在已經非常積極在籌辦第一場聯合政府的研討會，首場研討會基本上就是先邀學界，到第二場時會以政界人士為主，可能其他在野黨的人也可以加入，譬如說趙少康等。

快訊／600萬交保撤銷！陳啟昱羈押禁見
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

民眾黨黃國昌聯合政府藍白合趙少康2026大選

