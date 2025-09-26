【廣編】將法國的浪漫與精緻文化完整引入臺灣　CHUN Étoile進駐新光三越A11

▲法國設計師飾品CHUN Étoile進駐新光三越信義A11，開幕祭出限定優惠與滿額贈禮，邀民眾感受星光般的自信魅力。

法國設計師飾品CHUN Étoile君星光系，日前進駐新光三越臺北信義新天地A11館2樓，為慶祝全新櫃點登場，提供品牌專屬折扣、消費贈品牌托特袋、滿額贈法式飾品盤等優惠，以「Étoile星光」為品牌標記，期待讓每位配戴者如星光般綻放個性與自信。



CHUN Étoile創辦人CHUN長年浸潤於巴黎藝術與時尚氛圍，她認為，每個人都值得擁有展現自我魅力的精緻飾品。品牌將法國設計師的獨特創作引進臺灣，以高品質卻平易近人的價格，讓成熟自信的消費者，不必花費動輒數十萬元，也能輕鬆入手兼具美感與工藝的設計。目前 CHUN Étoile 已於臺中大遠百及臺北復興旗艦店設有櫃點，未來將持續引進更多具代表性的法國設計師品牌，為臺灣市場帶來更豐富的選擇與驚喜。

CHUN Étoile主張飾品不只是搭配，而是女性個人魅力的展現，獨具匠心的作品，讓配戴者無論是在工作或社交等場合，都能展現獨特自信。在臺灣，高品質但價格易入手的設計師飾品選擇並不多。CHUN Étoile鎖定追求質感與獨立風格的女性，打造一個專屬於配件的購物空間。時尚與優雅不該只是少數人的專利即便是小資族也能買得起，是品牌創立的初衷。」CHUN Étoile堅持高品質工藝，卻以親民的定價，讓更多女性能夠輕鬆擁有法式優雅。